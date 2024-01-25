Другие новости25 января 2024, 04:27 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Важные события во всех видах спорта
25 января 2024, 04:27 |
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В четверг, 25 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Борнмут – Суонси
22:00 Атлетико – Севилья
ТЕННИС
10:30 Коко Гофф – Арина Соболенко
12:00 Даяна Ястремская – Чжэн Цинвень
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