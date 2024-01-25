ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января

В четверг, 25 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Борнмут – Суонси

1.28 – 5.90 – 9.90

22:00 Атлетико – Севилья

1.51 – 4.50 – 6.10

ТЕННИС

10:30 Коко Гофф – Арина Соболенко

2.87 – 1.50

12:00 Даяна Ястремская – Чжэн Цинвень

2.68 – 1.50