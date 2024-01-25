Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад

Бывший лидер лондонского «Челси» Эден Азар встретился с Чарли Морганом, бывшим футболистом академии «Суонси».

11 лет назад бельгийский вингер пнул 17-летнего болбоя во время встречи «Суонси» – «Челси». Парень не хотел возвращать мяч в игру, а футболист не совладал с эмоциями и cбил Моргана с ног.

Азар у себя в соцсетях похвастался фотографиями встречи.

"Плюс от завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг», – написал Азар.

Чарли Морган сейчас занимается алкогольным бизнесом. Дело в том, что он является сыном валлийского земельного и гостиничного магната Мартина Моргана, который входит в список самых богатых людей Уэльса. Состояния Чарли сейчас оценивается в 40 млн фунтов стерлингов.