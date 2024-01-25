Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
Эден Азар навестил бывшего болбоя, с которым имел конфликт
Бывший лидер лондонского «Челси» Эден Азар встретился с Чарли Морганом, бывшим футболистом академии «Суонси».
11 лет назад бельгийский вингер пнул 17-летнего болбоя во время встречи «Суонси» – «Челси». Парень не хотел возвращать мяч в игру, а футболист не совладал с эмоциями и cбил Моргана с ног.
Азар у себя в соцсетях похвастался фотографиями встречи.
"Плюс от завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг», – написал Азар.
Чарли Морган сейчас занимается алкогольным бизнесом. Дело в том, что он является сыном валлийского земельного и гостиничного магната Мартина Моргана, который входит в список самых богатых людей Уэльса. Состояния Чарли сейчас оценивается в 40 млн фунтов стерлингов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в двух сетах выиграла у 50-й ракетки мира Линды Носковой на австралийском мейджоре
Поединок состоится 24 января в 20:30 по Киеву