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  4. Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
Англия
25 января 2024, 04:33 | Обновлено 25 января 2024, 04:54
614
0

Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад

Эден Азар навестил бывшего болбоя, с которым имел конфликт

25 января 2024, 04:33 | Обновлено 25 января 2024, 04:54
614
0
Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
Instagram. Чарли Морган и Эден Азар

Бывший лидер лондонского «Челси» Эден Азар встретился с Чарли Морганом, бывшим футболистом академии «Суонси».

11 лет назад бельгийский вингер пнул 17-летнего болбоя во время встречи «Суонси» – «Челси». Парень не хотел возвращать мяч в игру, а футболист не совладал с эмоциями и cбил Моргана с ног.

Азар у себя в соцсетях похвастался фотографиями встречи.

"Плюс от завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь, мой друг», – написал Азар.

Чарли Морган сейчас занимается алкогольным бизнесом. Дело в том, что он является сыном валлийского земельного и гостиничного магната Мартина Моргана, который входит в список самых богатых людей Уэльса. Состояния Чарли сейчас оценивается в 40 млн фунтов стерлингов.

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Эден Азар Челси Суонси чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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