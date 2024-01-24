На старость заработал? Из рф уехал эквадорец, отыгравший там 17 лет

14-кратный чемпион Эквадора «Эмелек» объявил о подписании 38-летнего центрального полузащитника Кристиана Нобоа. Переход состоялся на правах свободного агента.

Контракт с футболистом рассчитан на полгода и подразумевает опцию пролонгации до конца сезона.

Последние четыре с половиной года Нобоа отыграл за «сочи», а всего в россии легионер провел 17 лет, переехав туда в феврале 2007-го из «Эмелека» в «рубин». Тогда за трансфер футболиста эквадорский клуб выручил 1,5 миллиона евро.

На счету Нобоа 83 матча за сборную Эквадора (4 гола), а еще – 366 матчей (78 голов и 52 ассиста) в рпл, где он также играл за «динамо» москва, «ростов» и «зенит».