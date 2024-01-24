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  4. На старость заработал? Из рф уехал эквадорец, отыгравший там 17 лет
Россия
24 января 2024, 21:59 |
1672
0

На старость заработал? Из рф уехал эквадорец, отыгравший там 17 лет

Кристиан Нобоа решил вернуться в родной для него «Эмелек»

24 января 2024, 21:59 |
1672
0
На старость заработал? Из рф уехал эквадорец, отыгравший там 17 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Нобоа

14-кратный чемпион Эквадора «Эмелек» объявил о подписании 38-летнего центрального полузащитника Кристиана Нобоа. Переход состоялся на правах свободного агента.

Контракт с футболистом рассчитан на полгода и подразумевает опцию пролонгации до конца сезона.

Последние четыре с половиной года Нобоа отыграл за «сочи», а всего в россии легионер провел 17 лет, переехав туда в феврале 2007-го из «Эмелека» в «рубин». Тогда за трансфер футболиста эквадорский клуб выручил 1,5 миллиона евро.

На счету Нобоа 83 матча за сборную Эквадора (4 гола), а еще – 366 матчей (78 голов и 52 ассиста) в рпл, где он также играл за «динамо» москва, «ростов» и «зенит».

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Источник Sport.ua
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