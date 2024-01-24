Спортивный адвокат рассказал, грозит ли Ворскле исключение из УПЛ

Спортивный адвокат Илья Скоропашкин рассказал, грозит ли полтавской «Ворскле» исключение из УПЛ из-за выхода из коллективных членов Ассоциации футбола Полтавщины.

– Зачем «Ворскле» нужно членство в Ассоциации футбола Полтавской области?

– Для начала объясним, какова структура отечественного футбола. Украинская ассоциация футбола является общественным объединением, членство в которых является добровольным. Каждый имеет право приобретать членство или прекращать его исключительно по собственному желанию. Так определено Законом Украины «Об общественных объединениях».

Структура УАФ построена на коллективном членстве областных ячеек, членами которых в свою очередь являются профессиональные футбольные клубы. Получая членство в региональной ассоциации футбола, футбольный клуб одновременно обязуется придерживаться ее регламентных норм и устава, а также норм и устава УАФ, УЕФА и ФИФА. Условием допуска к соревнованиям по футболу всех уровней является членство футбольного клуба в областной ассоциации футбола. Так определено Регламентом по аттестации футбольных клубов УПЛ.

Получая право выступления в соревнованиях высшего дивизиона, клуб также приобретает членство в УПЛ и так же обязуется соблюдать уставы и регламентные нормы УПЛ, УАФ, УЕФА и ФИФА. Таким образом, членство в местной ассоциации является формальным и необходимым лишь на момент прохождения аттестации.

– Получается, что если завтра была бы аттестация на следующий сезон, то «Ворскла» бы ее не смогла пройти?

– Да. Претендент на аттестат должен подтвердить членство в региональной ассоциации.

– Выход «Ворсклы» из региональной асоцации как-то может повлиять на команду в текущем сезоне УПЛ?

– Точно нет.

– Выходит, что пока выступлениям «Ворсклы» в УПЛ ничего не угрожает?

– Ни сейчас, ни со временем. Но в том случае, если «Ворскла» сможет предъявить справку из региональной ассоциации в комитет аттестации о своем членстве. Если же решение о выходе из АФП спонтанное и о «тылах» в клубе не побеспокоились, то могут возникнуть вопросы. Если вдруг «Ворскла» на момент предоставления такой справки не заручится членством в какой-то из федераций, могут быть проблемы.