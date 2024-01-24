Ястремская поделилась ожиданиями перед полуфиналом Aus Open
Украинка сыграет против китаянки Чжэн Циньвень
25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. В поединке 1/2 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Чжэн Циньвень из Китая (№15 WTA).
Украинская теннисистка поделилась ожиданиями этого поединка.
«Так здорово, писать новую страницу в истории украинского тенниса, быть первой, кто сыграет в полуфинале Australian Open.
Сейчас мне нужно принять, что у меня не будет дня отдыха после предыдущего матча – до этого у меня всегда была такая возможность. Конечно, я чувствую небольшую усталость после трех недель и стольких матчей. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановиться и быть готовой к полуфиналу», – сказала Ястремская.
Напомним Даяна Ястремская стала первой украинкой, вышедшей в 1/2 финала Australian Open.
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