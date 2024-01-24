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  4. Ястремская поделилась ожиданиями перед полуфиналом Aus Open
Australian Open
24 января 2024, 21:59 |
1123
0

Ястремская поделилась ожиданиями перед полуфиналом Aus Open

Украинка сыграет против китаянки Чжэн Циньвень

24 января 2024, 21:59 |
1123
0
Ястремская поделилась ожиданиями перед полуфиналом Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. В поединке 1/2 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Чжэн Циньвень из Китая (№15 WTA).

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями этого поединка.

«Так здорово, писать новую страницу в истории украинского тенниса, быть первой, кто сыграет в полуфинале Australian Open.

Сейчас мне нужно принять, что у меня не будет дня отдыха после предыдущего матча – до этого у меня всегда была такая возможность. Конечно, я чувствую небольшую усталость после трех недель и стольких матчей. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановиться и быть готовой к полуфиналу», – сказала Ястремская.

Напомним Даяна Ястремская стала первой украинкой, вышедшей в 1/2 финала Australian Open.

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Источник Большой теннис Украины
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