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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 21:38 |
278
0

Легионер Вереса: «Не боялся ехать в Украину. Больше волнуются родители»

Марко Мрвальевич дал первый комментарий после перехода в ровенский клуб

24 января 2024, 21:38 |
278
0
Легионер Вереса: «Не боялся ехать в Украину. Больше волнуются родители»
НК Верес. Марко Мрвальевич

Черногорский нападающий «Вереса» Марко Мрвалевич дал первый комментарий после перехода в ровенский клуб:

«Мне нравилось играть в Черногории. Но там на самом высоком уровне я отыграл уже три года, выиграл практически все и хотел попробовать себя за рубежом. Украинская лига намного сильнее, чем черногорская. Есть команды, которые регулярно играют в Лиге чемпионов. «Шахтер», «Динамо»... Хочу испытать себя на таком уровне.

Я не могу сказать, что я много знаю об Украине. Лишь некоторые основные вещи, которые мы изучали в детстве в школе. Знаю, что Киев является столицей, что в стране было 45 миллионов жителей, что Украина имеет выходы к Черному морю – такие базовые знания. Конечно, российская агрессия и война против Украины – это катастрофа. Но я не боялся сюда ехать. Мои родители, кажется, волнуются больше, чем я. Я же надеюсь, что это прекратится, потому что это действительно катастрофа.

О своих сильных сторонах в игре трудно говорить объективно. Но думаю, что я достаточно фактурный нападающий и имею хороший процент реализации. Моя задача и задача всей команды – сохранить место в УПЛ и я надеюсь, что нам это удастся. Относительно личных целей, то надеюсь, что мне удастся забить семь-восемь голов. Это было бы идеально».

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Источник ФК Верес
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