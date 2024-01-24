ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке

Вечером 24 января проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором играют «Мальорка» и «Жирона».

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Украинец Виктор Цыганков вышел в основе Жироны, а форвард Артем Довбик заявлен в резерве.

В конце первого тайма Мальорка впереди со счетом 3:0.

Счет открыл Кайл Ларин (21 мин), а затем форвард Мальорки Абдон Пратс оформил дубль (28 мин и с пенальти на 35 мин).

❗️ ВИДЕО в Telegram: Голы Мальорки в ворота Жироны

Недавно украинец Артем Довбик совершил хет-трик за Жирону в ворота Севильи (5:1), забив три гола за 6 минут.