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Испания
24 января 2024, 21:07 | Обновлено 24 января 2024, 21:23
1449
0

ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке

Счет открыл Кайл Ларин, а затем форвард Абдон Пратс оформил дубль

24 января 2024, 21:07 | Обновлено 24 января 2024, 21:23
1449
0
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдон Пратс

Вечером 24 января проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором играют «Мальорка» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинец Виктор Цыганков вышел в основе Жироны, а форвард Артем Довбик заявлен в резерве.

В конце первого тайма Мальорка впереди со счетом 3:0.

Счет открыл Кайл Ларин (21 мин), а затем форвард Мальорки Абдон Пратс оформил дубль (28 мин и с пенальти на 35 мин).

❗️ ВИДЕО в Telegram: Голы Мальорки в ворота Жироны

Недавно украинец Артем Довбик совершил хет-трик за Жирону в ворота Севильи (5:1), забив три гола за 6 минут.

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Мальорка Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик хет-трик видео голов и обзор Кайл Ларин
Источник Sport.ua
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