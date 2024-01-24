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  4. Николай ГАЙДУЧИК: «Клуб и президент мне доверяют»
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 20:52 |
247
1

Николай ГАЙДУЧИК: «Клуб и президент мне доверяют»

Нападающий «Вереса» прокомментировал подписание нового контракта

24 января 2024, 20:52 |
247
1
Николай ГАЙДУЧИК: «Клуб и президент мне доверяют»
НК Верес. Николай Гайдучик

Нападающий ровенского «Вереса» Николай Гайдучик прокомментировал подписание нового контракта:

«Долго не колебался после предложения о продлении контракта. Обдумали все с семьей. Считаю это хорошим вариантом продолжения карьеры. Тем более, я местный. Приятно, что клуб и президент мне доверяют. Очень не хочу это доверие к себе пошатнуть. Поэтому приложу максимум усилий, чтобы помочь команде остаться в УПЛ. Конечно, также хочется не только бегать и бороться на поле, а больше помогать команде забитыми мячами и ассистами. Чтобы команда побеждала. Я ставлю перед собой амбициозную бомбардирскую цель, но конкретики в целом сейчас озвучивать не хотел бы.

Сейчас пытаемся заложить фундамент всего этого работой на зимних сборах. Прекрасные эмоции. Замечательные поля. В прошлом году были несколько хуже, а сейчас – просто топ. Занимаемся беговой работой, и игровой, и над тактикой работаем. Играем много двусторонок».

В этом сезоне УПЛ Николай Гайдучик провел 15 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Николай Гайдучик
Источник ФК Верес
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