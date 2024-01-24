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  4. Реал продаст Винисиуса, если приобретет Мбаппе. Известна причина
Испания
24 января 2024, 20:31 |
2023
6

Реал продаст Винисиуса, если приобретет Мбаппе. Известна причина

В бразильца не верит Флорентино Перес

24 января 2024, 20:31 |
2023
6
Реал продаст Винисиуса, если приобретет Мбаппе. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор покинет команду, если королевский клуб подпишет французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес считает, что Винисиус и Мбаппе не совместимы на футбольном поле. Также, по его мнению, Жуниор не обладает теми качествами, которые нужны лидеру «Реала», поэтому Перес хочет сделать ставку на Килиана.

К тому же, 23-летний бразилец является огромным финансовым активом, и его продажа сделает трансфер Мбаппе еще более реальным с материальной точки зрения.

В этом сезоне Винисиус сыграл 18 матчей за «Реал» Мадрид, отметившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Флорентино Перес Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.es
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Комментарии 6
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Gargantua
думаю, это большая ошибка
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+1
Vitason
Винисиус може провалювати ігри і знаходиться буває у затінку,а бути лідером - це потрібно постійно тягнути команду на собі ,в не залежності від того йде гра в команди чи ні!
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0
DaVinci
Хай просто обміняють з ПСЖ і все 
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0
naverland
Винисиуса в Ливерпуль бы. Ох и команда была бы. 
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-1
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