Реал продаст Винисиуса, если приобретет Мбаппе. Известна причина

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор покинет команду, если королевский клуб подпишет французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес считает, что Винисиус и Мбаппе не совместимы на футбольном поле. Также, по его мнению, Жуниор не обладает теми качествами, которые нужны лидеру «Реала», поэтому Перес хочет сделать ставку на Килиана.

К тому же, 23-летний бразилец является огромным финансовым активом, и его продажа сделает трансфер Мбаппе еще более реальным с материальной точки зрения.

В этом сезоне Винисиус сыграл 18 матчей за «Реал» Мадрид, отметившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.