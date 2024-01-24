Денис ПИДГУРСКИЙ: «У нас хорошие условия для тренировок»
Полузащитник «Руха» поделился первыми впечатлениями от зимних сборов.
Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился первыми впечатлениями от зимних сборов:
«Мы довольны, ведь у нас хорошие условия для тренировок. Сейчас мы провели относительно легкое занятие, ведь команда только приехала в Словению. Впереди хорошие матчи, лично я бы хотел сыграть с «Сараево». «Рух» U-19 играл против боснийцев в Юношеской лиге УЕФА, а сейчас интересно помериться силами первым командам.
К сборам надо быть готовыми и мы делали это сначала индивидуально дома, а потом две недели уже на клубной базе. Каждый из игроков сейчас в неплохих кондициях и мы хорошо выглядим на футбольном поле, это отметили и в тренерском штабе».
Ранее первыми впечатлениями от зимних сборов поделился Роман Дидык.
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