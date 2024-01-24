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  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «У нас хорошие условия для тренировок»
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 19:25 | Обновлено 24 января 2024, 20:32
178
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «У нас хорошие условия для тренировок»

Полузащитник «Руха» поделился первыми впечатлениями от зимних сборов.

24 января 2024, 19:25 | Обновлено 24 января 2024, 20:32
178
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «У нас хорошие условия для тренировок»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился первыми впечатлениями от зимних сборов:

«Мы довольны, ведь у нас хорошие условия для тренировок. Сейчас мы провели относительно легкое занятие, ведь команда только приехала в Словению. Впереди хорошие матчи, лично я бы хотел сыграть с «Сараево». «Рух» U-19 играл против боснийцев в Юношеской лиге УЕФА, а сейчас интересно помериться силами первым командам.

К сборам надо быть готовыми и мы делали это сначала индивидуально дома, а потом две недели уже на клубной базе. Каждый из игроков сейчас в неплохих кондициях и мы хорошо выглядим на футбольном поле, это отметили и в тренерском штабе».

Ранее первыми впечатлениями от зимних сборов поделился Роман Дидык.

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Рух Львов
Источник ФК Рух Львов
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