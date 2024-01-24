Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Мальорка – Жирона

Сегодня, 24 января, «Мальорка» на своем домашнем стадионе в матче 1/4 финала Кубка Испании примет «Жирону». Начало матча – в 20:30 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в основном составе. Артем Довбик оказался на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Мальорка»: Гриф, Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Коста, Маскарелль, Санчес, Родригес, Абдон, Ларин.

«Жирона»: Карлос, Мигель, Арнау, Антал, Цыганков, Эррера, Савио, Блинд, Гарсия, Мартин, Стуани.