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Испания
24 января 2024, 19:32 | Обновлено 24 января 2024, 19:43
3155
1

Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Мальорка – Жирона

Матч 1/4 финала Кубка Испании начнется в 20:30

24 января 2024, 19:32 | Обновлено 24 января 2024, 19:43
3155
1
Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Мальорка – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 января, «Мальорка» на своем домашнем стадионе в матче 1/4 финала Кубка Испании примет «Жирону». Начало матча – в 20:30 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в основном составе. Артем Довбик оказался на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Мальорка»: Гриф, Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Коста, Маскарелль, Санчес, Родригес, Абдон, Ларин.

«Жирона»: Карлос, Мигель, Арнау, Антал, Цыганков, Эррера, Савио, Блинд, Гарсия, Мартин, Стуани.

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Мальорка Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
чекаю перемоги Жирони в основний час, Мальорка і так дуже далеко зайшла з такою донною грою
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