Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Мальорка – Жирона
Матч 1/4 финала Кубка Испании начнется в 20:30
Сегодня, 24 января, «Мальорка» на своем домашнем стадионе в матче 1/4 финала Кубка Испании примет «Жирону». Начало матча – в 20:30 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.
Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в основном составе. Артем Довбик оказался на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Мальорка»: Гриф, Гонсалес, Вальент, Раильо, Копете, Коста, Маскарелль, Санчес, Родригес, Абдон, Ларин.
«Жирона»: Карлос, Мигель, Арнау, Антал, Цыганков, Эррера, Савио, Блинд, Гарсия, Мартин, Стуани.
🖤❤️🏆— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 24, 2024
ELS 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒! pic.twitter.com/gingSXeA7i
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐅𝐄𝐑 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎̀𝐑𝐈𝐀! ❤️🤍#RCDMallorcaGirona pic.twitter.com/GO1mWqEv8Z— Girona FC (@GironaFC) January 24, 2024
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