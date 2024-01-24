Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Руха: «Сейчас будет трудная, но необходимая работа»
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 19:12 |
129
0

Капитан Руха: «Сейчас будет трудная, но необходимая работа»

Марко Сапуга поделился ожиданиями от зимних сборов

24 января 2024, 19:12 |
129
0
Капитан Руха: «Сейчас будет трудная, но необходимая работа»
ФК Рух. Марко Сапуга

Капитан львовского «Руха» Марко Сапуга поделился ожиданиями от зимних сборов:

«Это первая тренировка на натуральном газоне в этом году. Каждый из нас уже давно хотел поработать именно на таком поле. Матчи УПЛ мы будем играть на натуральном покрытии, поэтому нужно готовиться в таких условиях.

Первая тренировка была адаптационная. А уже со вторника у нас будут серьезные нагрузки. Впереди у команды хорошие спарринги, думаю, это будут хорошие поединки. Они помогут нам качественно подготовиться ко второй части сезона. Конечно, сейчас будет тяжелая, но необходимая работа. Сборы никогда не бывают легкими. Но это даст свои плоды, когда мы будем играть уже официальные матчи».

Ранее ожиданиями от зимних сборов поделился Виталий Пономарев.

По теме:
Динамо – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис ПИДГУРСКИЙ: «У нас хорошие условия для тренировок»
«Дружно посмеялись». Директор Металлиста 1925 – о переезде со стадиона
чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Рух Львов Марко Сапуга
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Теннис | 24 января 2024, 16:19 8
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024

Александр Зверев неожиданно выбил из борьбы одного из фаворитов

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Теннис | 24 января 2024, 12:51 18
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024

Даяна сыграет с Чжэн Циньвень из Китая

Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Футбол | 24.01.2024, 07:31
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Теннис | 24.01.2024, 12:55
Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Александр ЗИНЧЕНКО: «Комфортно себя чувствую и защитником, и хавбеком»
Футбол | 24.01.2024, 18:49
Александр ЗИНЧЕНКО: «Комфортно себя чувствую и защитником, и хавбеком»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Комфортно себя чувствую и защитником, и хавбеком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
22.01.2024, 19:41 3
Футбол
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
22.01.2024, 17:55 1
Теннис
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
24.01.2024, 04:40 110
Теннис
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 36
Футбол
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
23.01.2024, 14:08 11
Футбол
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
22.01.2024, 21:58 1
Футбол
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем