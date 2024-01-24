Будущий соперник Жироны не может решить проблему с газоном
«Сельта» уже трижды меняла покрытие поля, но футболисты все равно недовольны
«Сельта» за 7 месяцев уже в третий раз обновила травяное покрытие на своем стадионе, сообщает испанское издание AS.
Состояние поля на домашней арене команды вызывает недовольство у футболистов, в частности у лидера Яго Аспаса. «Б***ь, дерьмовое поле», - сказал нападающий во время последней игры.
Главный тренер «Сельты» Рафа Бенитес также не удержался от комментариев, сказав, что его команда плохо сыграла в одном из матчей именно из-за «нестабильного поля». Он считает, что на этом газоне невозможно отдавать точные передачи.
28 января в 15:00 по киевскому времени «Сельта» на своем домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Испании примет «Жирону».
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