Украина. Первая лига24 января 2024, 18:05 | Обновлено 24 января 2024, 18:35
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Левый берег подписал экс-лидера Чернигова-ШВСM
Соглашение подписано на 2,5 года
24 января 2024, 18:05 | Обновлено 24 января 2024, 18:35
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Как стало известно Sport.ua, сегодня перволиговый «Левый берег» подписал контракт с очередным зимним новичком – полузащитником Mаксимом Сердюком, который прошлой осенью был лидером «Чернигова-ШВСM».
Потенциальный новичок принял участие в спарринге с мировской «Дружбой», запомнился тренерскому штабу киевлян продуманными действиями в середине поля, и ему было предложено узаконить отношения сроком на 2,5 года.
Следующий контрольный поединок «Левый берег» проведет 27 января с молодежным составом «Зари».
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