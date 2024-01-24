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Украина. Первая лига
24 января 2024, 18:05 | Обновлено 24 января 2024, 18:35
262
0

Левый берег подписал экс-лидера Чернигова-ШВСM

Соглашение подписано на 2,5 года

24 января 2024, 18:05 | Обновлено 24 января 2024, 18:35
262
0
Левый берег подписал экс-лидера Чернигова-ШВСM
ФК Чернигов-ШВСМ. Максим Сердюк

Как стало известно Sport.ua, сегодня перволиговый «Левый берег» подписал контракт с очередным зимним новичком – полузащитником Mаксимом Сердюком, который прошлой осенью был лидером «Чернигова-ШВСM».

Потенциальный новичок принял участие в спарринге с мировской «Дружбой», запомнился тренерскому штабу киевлян продуманными действиями в середине поля, и ему было предложено узаконить отношения сроком на 2,5 года.

Следующий контрольный поединок «Левый берег» проведет 27 января с молодежным составом «Зари».

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Источник Sport.ua
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