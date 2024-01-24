Левый берег подписал экс-лидера Чернигова-ШВСM

Как стало известно Sport.ua, сегодня перволиговый «Левый берег» подписал контракт с очередным зимним новичком – полузащитником Mаксимом Сердюком, который прошлой осенью был лидером «Чернигова-ШВСM».

Потенциальный новичок принял участие в спарринге с мировской «Дружбой», запомнился тренерскому штабу киевлян продуманными действиями в середине поля, и ему было предложено узаконить отношения сроком на 2,5 года.

Следующий контрольный поединок «Левый берег» проведет 27 января с молодежным составом «Зари».