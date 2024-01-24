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  4. Возвращение легенды. Чичарито стал футболистом Гвадалахары
Major League Soccer
24 января 2024, 17:37 |
572
0

Возвращение легенды. Чичарито стал футболистом Гвадалахары

Хавьер Эрнандес теперь будет выступать за свою родную команду

24 января 2024, 17:37 |
572
0
Возвращение легенды. Чичарито стал футболистом Гвадалахары
instagram.com/chivas

35-летний мексиканский форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», который последние четыре года провел в MLS в рядах «Лос-Анджелес Гэлакси», возвращается на родину.

О подписании однолетнего трудового соглашения с ветераном объявила «Гвадалахара» - команда, в которой Хавьер Эрнандес начинал делать первые шаги в профессиональном футболе.

Именно из «Гвадалахары» Чичарито летом 2010 года за 7,5 миллионов евро перебрался в «Манчестер Юнайтед», после чего выступал также за «Реал», «Байер», «Вест Хэм», «Севилью» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Чичарито является рекордсменом национальной сборной Мексики по количеству забитых за эту команду мячей (52).

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Хавьер Эрнандес (Чичарито) Гвадалахара (Мексика) [Чивас] трансферы Лос-Анджелес Гэлакси
Источник ФК Гвадалахара
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