Возвращение легенды. Чичарито стал футболистом Гвадалахары
Хавьер Эрнандес теперь будет выступать за свою родную команду
35-летний мексиканский форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», который последние четыре года провел в MLS в рядах «Лос-Анджелес Гэлакси», возвращается на родину.
О подписании однолетнего трудового соглашения с ветераном объявила «Гвадалахара» - команда, в которой Хавьер Эрнандес начинал делать первые шаги в профессиональном футболе.
Именно из «Гвадалахары» Чичарито летом 2010 года за 7,5 миллионов евро перебрался в «Манчестер Юнайтед», после чего выступал также за «Реал», «Байер», «Вест Хэм», «Севилью» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Чичарито является рекордсменом национальной сборной Мексики по количеству забитых за эту команду мячей (52).
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