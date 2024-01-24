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Бразилия
24 января 2024, 17:54 |
2656
2

Защитник Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в клуб

Марлон желает остаться в «Флуминенсе»

24 января 2024, 17:54 |
2656
2
Защитник Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в клуб
ФК Флуминенсе. Марлон

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Марлон заявил, что не хочет возвращаться в украинской клуб:

«Я хочу продолжить играть за «Флуминенсе» в этом сезоне, и я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество. Мы должны посмотреть, узаконили ли они уже эту возможность продления договора. Я не хочу возвращаться в «Шахтер», нет».

Напомним, с лета 2023 года Марлон выступает за «Флуминенсе» на правах аренды, срок которой истечет летом 2024 года. За это время 28-летний защитник провел 22 матча за бразильскую команду, не отметившись ни одним результативным действием.

Ранее Марлон уже заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.

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Марлон Шахтер Донецк Флуминенсе чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Бразилии по футболу аренда игрока
Источник Terra
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Burevestnik
а пачему?
любители ШД, да што же такое?  где ваши атмазки, где ?
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+1
Boodya
А чому? Це ж не Динамо😂 на думку запасного клоуна це ж тільки в Динамо не хочуть їхати)
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-2
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