Защитник Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в клуб

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Марлон заявил, что не хочет возвращаться в украинской клуб:

«Я хочу продолжить играть за «Флуминенсе» в этом сезоне, и я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество. Мы должны посмотреть, узаконили ли они уже эту возможность продления договора. Я не хочу возвращаться в «Шахтер», нет».

Напомним, с лета 2023 года Марлон выступает за «Флуминенсе» на правах аренды, срок которой истечет летом 2024 года. За это время 28-летний защитник провел 22 матча за бразильскую команду, не отметившись ни одним результативным действием.

Ранее Марлон уже заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.