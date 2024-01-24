Защитник Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в клуб
Марлон желает остаться в «Флуминенсе»
Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Марлон заявил, что не хочет возвращаться в украинской клуб:
«Я хочу продолжить играть за «Флуминенсе» в этом сезоне, и я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество. Мы должны посмотреть, узаконили ли они уже эту возможность продления договора. Я не хочу возвращаться в «Шахтер», нет».
Напомним, с лета 2023 года Марлон выступает за «Флуминенсе» на правах аренды, срок которой истечет летом 2024 года. За это время 28-летний защитник провел 22 матча за бразильскую команду, не отметившись ни одним результативным действием.
Ранее Марлон уже заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.
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