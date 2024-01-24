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Англия
24 января 2024, 16:26 | Обновлено 24 января 2024, 16:36
854
0

Легендарный Оуэн назвал преемника Салаха. Он уже в Ливерпуле

Экс-нападающий поделился экспертным мнением

24 января 2024, 16:26 | Обновлено 24 января 2024, 16:36
854
0
Легендарный Оуэн назвал преемника Салаха. Он уже в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший нападающий английских «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн позволил себе сравнительную характеристику игрокам мерсисайдского клуба Мохамеду Салаху и Дарвину Нуньесу.

«Когда речь заходит о будущем «Ливерпуля», становится очевидно, что оно не связано с Салахом. Кому-то придется его заменить в определенный момент. Нуньес – единственный парень из этой команды, который способен сделать это. Я полагаю, что у него есть возможность стать очень сильным игроком по меркам английской Премьер-лиги.

Прямо сейчас, думаю, он к этому не совсем готов, но Дарвин – очень сильный футболист, очень способный парень. Так что да, он может заменить Салаха, когда придет время», – заявил Оуэн.

В текущем сезоне 24-летний Дарвин Нуньес провел в АПЛ 20 матчей, забил 7 голо, сделал 6 ассистов.

Как известно, не так давно Мохамед Салах получил травму в матче сборной Египта на Кубке Африки.

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Мохамед Салах Дарвин Нуньес Майкл Оуэн Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник talkSPORT
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