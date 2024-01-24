Шевченко станет новым президентом УАФ. Чего мы от него ждем

Завтра, 25 января, состоится внеочередной Конгресс УАФ, на котором состоятся выборы нового президента организации. Им станет лучший футболист в истории независимой Украины и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Ничто так не объединяет коллектив, как грядущее сокращение штата. Абсолютно все постоянные члены УАФ, которые в свое время фактически единогласно поддерживали Андрея Павелко, в качестве кандидата на пост президента Украинской ассоциации футбола выдвинули Андрея Шевченко.

В конце декабря прошлого года Андрей Николаевич стал единственным официально зарегистрированным претендентом на кресло, пока еще числящееся за его кумом.

Сам формально отстраненный от должности Андрей Васильевич за всем этим движем молча наблюдает из камеры СИЗО, куда его отправили еще в прошлом году по обвинению в разворовывании средств на строительство завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. В камере у него нет интернета, однако Павелко в курсе происходящего.

И до поры до времени ему удавалось сдерживать «раскольнические» и «заговорщицкие» движения в вверенном ему хозяйстве. Адвокаты умело превращали дело в «висяк», а авторитетные защитники типа Блохина и Беланова разгоняли волну, которая, по идее, должна была дойти и до швейцарских кабинетов УЕФА и ФИФА.

Однако в начале октября эти самые постоянные члены УАФ, словно под копирку, начали высказываться вслух о необходимости созыва внеочередного конгресса УАФ, чтобы избрать нового главу футбольной федерации.

Что интересно: одними из первых, если вообще не первыми, в набат начали бить Запорожская и Закарпатская областные ассоциации футбола, синхронно клеймящие позором УАФ за внесение 20 миллионов гривен в качестве залога за Павелко и Записоцкого (генсека УАФ).

Напомню, что эти две уважаемые региональные ассоциации до сих пор, по слухам, тесно связаны с бывшим главной ФФУ Григорием Суркисом, который, опять-таки, по имеющейся неофициальной информации, является одним из главных апологетов списания Павелко «в утиль».

А дальше – пошло-поехало. После этих двух региональных федераций свои веские пять копеек вставили и другие колчлены. Процесс по отстранению Павелко от футбольной власти был окончательно запущен. Отката назад уже не могло быть.

И в конце ноября уже 31 коллективный член УАФ официально требовал созыва внеочередного конгресса, дабы избрать нового главу организации.

Тогда же, в последних числах ноября, лед тронулся и в УАФ: администрация ведомства, расположенного на Черепановой горе, запланировала проведение конгресса 25 января 2024 года. После этого стало понятно, что Павелко – аут.

***

В данном процессе нужно различать причины и следствия, чтобы понять, почему получилось именно так, а не иначе. Естественно, что смута от Запорожской и Закарпатской региональных ассоциаций и иже с ними – это последствия. Это отмашка. Потому что главные ключевые решения были приняты ранее.

После того, как на конгрессе ФИФА, прошедшем в Катаре в конце марта 2022 года, россию не выдворили из мирового футбола, стало очевидно, что Павелко свою миссию провалил. Он должен был приложить максимум усилий для того, чтобы убедить ФИФА в том, что агрессора нужно выгнать из мирового футбола. Но ему это не удалось… А шлейф с «заводом по изготовлению искусственной травы», вернее с деньгами, которые «отмыли» на нем, тянулся за Андреем Васильевичем задолго до этого.

Поговаривают, что «сверху» настоятельно рекомендовали Андрею Васильевичу тихо уйти со своего поста. Но он заартачился. И теперь дальнейшая его судьба не видится радужной. Если уже сейчас УЕФА махнул рукой на происходящее в Украине, то после того, как Павелко окажется официально бывшим, его участь мало будет беспокоить или интересовать Чеферина. И из исполкома УЕФА Андрея Васильевича тоже тихо уберут. Найдут и повод, и возможность.

А дальше начинается время Андрея Шевченко.

***

В лице лучшего футболиста в истории независимой Украины нынешняя власть резонно видит фигуру, в разы более авторитетную на футбольном пространстве, нежели Павелко.

Андрей Васильевич, несмотря на свою открытую патриотическую позицию, в плане продвижения этой позиции в УЕФА/ФИФА вел себя, в общем-то, аморфно, безынициативно. Если называть вещи своими именами, то для Чеферина, Инфантино и исполкомов этих организаций Павелко все равно оставался ноунеймом.

И тут придет икона футбола, человек, который узнаваем для всего футбольного (и не только) сообщества, к слову которого должны прислушаться на самых высоких кабинетах власти.

Должны – не означает будут. Но, так или иначе, вес Шевченко и Павелко – несоизмеримый. В пользу первого, понятное дело. И если говорить конкретно в этом контексте, то такая рокировка однозначно должна будет поднять авторитет нашего футбола за рубежом. Наше слово там должны наконец-то услышать. А слово агрессора наконец-то должно заткнуться.

К тому же, как и везде, короля делает его свита. И вот в этом и проявится истинное лицо нового рулевого нашего футбола. «Покажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», - эта сентенция неубиенная. И универсальная.

Павелко неимоверно расплодил штат вице-президентов, членов исполкома, советников, охранников и водителей. Если Андрей Николаевич будет руководствоваться хотя бы здравой логикой, то эту всю шарашкину кантору нужно гнать в шею.

***

А сможет ли он, а получится ли? Я не зря ведь интересуюсь. Поговаривают, что пока что действующий первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко очень хочет сберечь свои позиции и при новом главе Дома Футбола. Собственно, именно он, в отсутствии Павелко, запустил механизмы по созыву внеочередного конгресса, надеясь таким вот нехитрым способом получить себе индульгенцию. На нем клеймо ставить негде, а он все равно лезет, цепляется волчьей хваткой за уходящий поезд.

А разве он там один такой? Очевидно, что нет, репутация многих членов региональных ассоциаций, скажем прямо, вызывает вопросы.

По-настоящему футбольных людей во главе наших региональных ассоциаций – единицы. Остальные – либо блатные, либо власть имущие, либо бывшие высокопоставленные работники правоохранительных органов, которые, как известно, не бывают бывшими.

Сможет ли Андрей Николаевич очистить эти авгиевы конюшни от всего этого шлака, приспособленчества и маразма? Сможет ли он хотя бы отстраниться, дистанцироваться от братьев Суркисов? Сможет ли он поменять свою безопасную лондонскую обитель на небезопасный киевский кабинет? Сможет ли навести порядок в детско-юношеском футболе, погрязшем в долгах и коррупции? В конце концов, будет ли когда-нибудь построена база для главной команды страны? Или хотя бы куплен для нее автобус?

Очень хотелось бы. Честно, очень бы хотелось, чтобы у него получилось.

Очень бы хотелось еще, чтобы Андрей Николаевич полностью осознавал, куда ввязался. Что в случае чего его так же просто и невозмутимо кинут все те, которые так же невозмутимо и единогласно меняли Пустовойтенко на Суркиса, Суркиса на Конькова, Конькова на Павелко. Теперь вот Павелко меняют на Шевченко.

Не сомневайтесь, что и Шеву они при необходимости оперативно сбросят с пьедестала, куда так болезненно водружали.

Очень бы хотелось, чтобы Андрей Николаевич осознавал, что его новая должность – это не столько власть, сколько ответственность. И что от любви до ненависти – очень близкое расстояние.

Не Дай Бог ему дать в штангу, опростоволоситься, как тут же в глазах «загалу» он станет не иконой, а неудачником, раздражителем. Ему тут же вспомнят, как победу сборной над Турцией посвящал Януковичу, как нелепо ходил в политику с Королевской.

Не только от любви до ненависти мало шагов, но и от великого до смешного. Я хочу, чтобы Андрей Николаевич Шевченко это понимал.

Потому что лично я больше всего хочу, чтобы он был на новой должности таким же успешным, как в свое время на футбольном поле и тренерской скамье сборной Украины…