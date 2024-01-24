Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кот-д'Ивуар уволил главного тренера после провала на домашнем КАН
Кубок африканских наций
24 января 2024, 16:14 |
654
0

Кот-д'Ивуар уволил главного тренера после провала на домашнем КАН

При этом хозяева турнира сохраняют шансы выйти в плей-офф

24 января 2024, 16:14 |
654
0
Кот-д'Ивуар уволил главного тренера после провала на домашнем КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Луи Гассе

Жан-Луи Гассет уволен с должности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара, сообщает пресс-служба команды.

70-летний французский специалист руководил ивуарийской сборной с мая 2022 года. До этого он возглавлял «Бордо» и «Сент-Этьен».

Напомним, сборная Кот-д'Ивуара под руководством Гассета провалила групповой этап домашнего Кубка африканских наций. Команда выиграла у Гвинеи-Бисау (2:0), но затем уступила Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинее (0:4).

Правда, при этом ивуарийцы все еще сохраняют шансы выйти в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Для этого «слонам» необходимо, чтобы либо Намибия, либо Замбия проиграли свой матч заключительного тура против Марокко и Мали соответственно.

По теме:
Еще один участник Кубка африканских наций остался без главного тренера
Что, опять? В сборной Камеруна снова скандал вокруг Онана
ФОТО. Судья схватил за шею игрока сборной Алжира на Кубке Африки
сборная Кот-д'Ивуара по футболу Кубок африканских наций 2023 отставка Бордо Сент-Этьен
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский голкипер может продолжить карьеру в Польше
Футбол | 24 января 2024, 16:42 0
Украинский голкипер может продолжить карьеру в Польше
Украинский голкипер может продолжить карьеру в Польше

Сейчас футболист выступает в Грузии

Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Футбол | 24 января 2024, 07:31 21
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро

23 января «Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги Англии

ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Теннис | 24.01.2024, 04:56
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Теннис | 23.01.2024, 20:50
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
Футбол | 24.01.2024, 10:35
Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
23.01.2024, 16:34 3
Футбол
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 37
Война
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
23.01.2024, 14:08 11
Футбол
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
24.01.2024, 04:06 23
Футбол
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
22.01.2024, 17:55 1
Теннис
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем