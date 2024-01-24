Кот-д'Ивуар уволил главного тренера после провала на домашнем КАН

Жан-Луи Гассет уволен с должности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара, сообщает пресс-служба команды.

70-летний французский специалист руководил ивуарийской сборной с мая 2022 года. До этого он возглавлял «Бордо» и «Сент-Этьен».

Напомним, сборная Кот-д'Ивуара под руководством Гассета провалила групповой этап домашнего Кубка африканских наций. Команда выиграла у Гвинеи-Бисау (2:0), но затем уступила Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинее (0:4).

Правда, при этом ивуарийцы все еще сохраняют шансы выйти в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Для этого «слонам» необходимо, чтобы либо Намибия, либо Замбия проиграли свой матч заключительного тура против Марокко и Мали соответственно.