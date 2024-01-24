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Australian Open
24 января 2024, 16:21 |
596
0

Экс-тренер Ястремской: «Даяна всегда хотела быть первой ракеткой мира»

Эдуард Макаров рассказал о ранних амбициях украинской теннисистки

24 января 2024, 16:21 |
596
0
Экс-тренер Ястремской: «Даяна всегда хотела быть первой ракеткой мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер Даяны Ястремской Эдуард Макаров рассказал о ранних амбициях украинской теннисистки.

– У Даяны в детстве был заметен спортивный характер, воля к победе?

– Это девочка с большим характером. Сколько бы матчей и турниров мы не играли, она никогда не позволяла себе сдаться по ходу игры. Не постараться, не доиграть матч. Некоторые спортсмены, особенно в детстве, если видят, что матч идет к поражению, то перестают упираться, просто доигрывают, чтобы уже уйти с площадки.

Даяна никогда себе такого не позволяла ни в товарищеских матчах, ни на турнирах. Всегда играла до последнего мяча. Я так учил, говорил: «Меня счет не волнует, проигрывай, выигрывай, но главное, чтобы ты старалась с первого мяча до последнего. Если так будешь делать, вопросов к тебе быть не может». Так и было.

– Кто из теннисистов нравился Даяне в детстве?

– Даяна всегда говорила: «Я хочу быть первой ракеткой мира». Уже не помню, кто именно нравился, кумиры менялись. Точно помню Штеффи Граф и Монику Селеш.

Напомним, сегодня Даяна Ястремская стала первой украинкой, вышедшей в 1/2 финала Australian Open.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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