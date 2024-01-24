Тренер Слована: «Я бы не хотел совмещать политику с футболом»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайс-старший оправдал товарищеский матч против «динамо» москва, в котором его команда проиграла со счетом 1:2:

«Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, война – это человеческие трагедии, которые не должны происходить. Я жил в россии, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте».

Ранее проведение товарищеского матча против представитель страны 404 оправдывал президент «Слована» Иван Кмотрик.