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24 января 2024, 16:07 |
418
0

Тренер Слована: «Я бы не хотел совмещать политику с футболом»

Владимир Вайс оправдал матч против «динамо» москва

24 января 2024, 16:07 |
418
0
Тренер Слована: «Я бы не хотел совмещать политику с футболом»
СК Слован Братислава. Владимир Вайс-старший

Главный тренер «Слована» Владимир Вайс-старший оправдал товарищеский матч против «динамо» москва, в котором его команда проиграла со счетом 1:2:

«Я бы не хотел совмещать политику с футболом. Безусловно, война – это человеческие трагедии, которые не должны происходить. Я жил в россии, знаю, какой у них менталитет, но не хотел бы развивать эту тему. Я, конечно, не компетентен для этого. Я осуждаю любое насилие, но политике не место в спорте».

Ранее проведение товарищеского матча против представитель страны 404 оправдывал президент «Слована» Иван Кмотрик.

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Динамо Москва товарищеские матчи Слован Братислава дисквалификация россии Владимир Вайсс-старший
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