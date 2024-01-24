Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабио КАПЕЛЛО: «У Реала нет центрфорварда топ-уровня»
Испания
24 января 2024, 15:50 |
735
2

Фабио КАПЕЛЛО: «У Реала нет центрфорварда топ-уровня»

Легендарный тренер советует клубу подписать Эрлинга Холанда

24 января 2024, 15:50 |
735
2
Фабио КАПЕЛЛО: «У Реала нет центрфорварда топ-уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Легендарный экс-тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло посоветовал клубу подписать норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Если Мадрид планирует выходить на рынок, то им нужно подумать над тем, есть ли у них центральный форварда топ-уровня. А у «Реала» его нет. Лучшим вариантом в таком случае будет Холанд. Но если речь заходит о приглашении лучшего футболиста, то это Мбаппе, конечно», – заявил 77-летний итальянский специалист.

Фабио Капелло возглавлял «Реал» в 1996–1997 и 2006–2007 годах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик номинирован на звание лучшего игрока января в Ла Лиге
Грандиозная революция Рэтклиффа. Что значит переход Беррады из МанСити в МЮ
Барселона хочет сохранить в команде Канселу и Феликса
Фабио Капелло Реал Мадрид Эрлинг Холанд Манчестер Сити Килиан Мбаппе
Источник Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24 января 2024, 04:06 22
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны

«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым

Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Футбол | 24 января 2024, 07:31 21
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро

23 января «Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги Англии

Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Футбол | 24.01.2024, 10:58
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Теннис | 24.01.2024, 12:51
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Футбол | 24.01.2024, 17:05
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Він так смішно каже, ніби Сіті відпустить Холанда. Забудьте же  про того нещасного Мбаппе. Надумає йти в Реал вже коли стукне 30-ть і втратить швидкість. Але тоді він буде всім так потрібен, як Неймар. Тобто ніяк.Довбика беріть по дешевці. Довбику головне не збавляти темп до кінця сезону. Щоб не подумали, що то просто такий відрізок вдалий.  Хет-трик дуже пригодився. Треба забивати і робити статистику. І влітку Барса чи Реал можуть купити.
Ответить
0
DaVinci
Обміняти Вінісіуса на Мбапе і всім буде добре. У Франції люблять таких дурачків як Вінісіус. 
А Холанда продадуть, якщо Гвардіола залишиться тренером. Знайдуть свого "Мессі" і буде як з Ібрагімовичем.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
23.01.2024, 13:21 11
Теннис
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
23.01.2024, 20:50 14
Теннис
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
23.01.2024, 14:08 11
Футбол
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
23.01.2024, 16:34 3
Футбол
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
24.01.2024, 04:56 2
Теннис
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
23.01.2024, 15:32 3
Футбол
Надо вопреки всему. Оценена вероятность 1/2 финала Aus Open для Костюк
Надо вопреки всему. Оценена вероятность 1/2 финала Aus Open для Костюк
22.01.2024, 17:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем