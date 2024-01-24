Фабио КАПЕЛЛО: «У Реала нет центрфорварда топ-уровня»

Легендарный экс-тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло посоветовал клубу подписать норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«Если Мадрид планирует выходить на рынок, то им нужно подумать над тем, есть ли у них центральный форварда топ-уровня. А у «Реала» его нет. Лучшим вариантом в таком случае будет Холанд. Но если речь заходит о приглашении лучшего футболиста, то это Мбаппе, конечно», – заявил 77-летний итальянский специалист.

Фабио Капелло возглавлял «Реал» в 1996–1997 и 2006–2007 годах.