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24 января 2024, 15:45 |
283
0

Экс-футболист Динамо продолжит карьеру в Японии

Последнее время Витор Буэно выступал за «Атлетико Паранаэнсе»

24 января 2024, 15:45 |
283
0
Экс-футболист Динамо продолжит карьеру в Японии
ФК Атлетико Паранаэнсе. Витор Буэно

Бывший полузащитник «Динамо» Витор Буэно продолжит карьеру в чемпионате Японии.

29-летний бразильский хавбек, с февраля 2022 года выступавший на родине за «Атлетико Паранаэнсе», перейдет в японский «Сересо Осака». По информации antenadosnofutebol.com.br, стороны уже договорились о переходе игрока и в скором времени объявят об этом официально.

Отмечается, что контракт будет подписан на 3 года, а «Сересо Осака» заплатит за трансфер 3,5 млн долларов.

Напомним, что за время выступлений в «Динамо» в сезоне-2018/20219 Буэно сыграл 3 матча в чемпионате и Кубке Украины, голевыми действиями не отметился. В сезоне-2023 в составе «Атлетико Паранаэнсе» Витор провел 59 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.

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Атлетико Паранаэнсе Витор Буэно трансферы Динамо Киев
Источник Antenados no Futebol
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