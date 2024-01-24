Экс-футболист Динамо продолжит карьеру в Японии

Бывший полузащитник «Динамо» Витор Буэно продолжит карьеру в чемпионате Японии.

29-летний бразильский хавбек, с февраля 2022 года выступавший на родине за «Атлетико Паранаэнсе», перейдет в японский «Сересо Осака». По информации antenadosnofutebol.com.br, стороны уже договорились о переходе игрока и в скором времени объявят об этом официально.

Отмечается, что контракт будет подписан на 3 года, а «Сересо Осака» заплатит за трансфер 3,5 млн долларов.

Напомним, что за время выступлений в «Динамо» в сезоне-2018/20219 Буэно сыграл 3 матча в чемпионате и Кубке Украины, голевыми действиями не отметился. В сезоне-2023 в составе «Атлетико Паранаэнсе» Витор провел 59 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.