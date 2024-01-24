ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико купил вратаря сборной Румынии

Голкипер бухарестского «Рапида» и сборной Румынии Хорациу Молдован подписал контракт с мадридским «Атлетико». Соглашение рассчитано на 3,5 года, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В текущем сезоне 26-летний вратарь провел за «Рапид» 23 матча в чемпионате и Кубке Румынии, в которых пропустил 25 мячей, а 9 поединков провел «на ноль».

Отметим, что в 2023 году Молдован стал основным вратарем сборной Румынии и отыграл восемь матчей в отборе Евро-2024 (пропустил 4 мяча), завоевав с командой путевку в финальную часть континентального турнира.