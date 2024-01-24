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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико купил вратаря сборной Румынии
Испания
24 января 2024, 15:11 |
546
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико купил вратаря сборной Румынии

Хорациу Молдован вместе с национальной командой завоевал путевку на Евро-2024

24 января 2024, 15:11 |
546
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико купил вратаря сборной Румынии
ФК Атлетико. Хорациу Молдован

Голкипер бухарестского «Рапида» и сборной Румынии Хорациу Молдован подписал контракт с мадридским «Атлетико». Соглашение рассчитано на 3,5 года, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В текущем сезоне 26-летний вратарь провел за «Рапид» 23 матча в чемпионате и Кубке Румынии, в которых пропустил 25 мячей, а 9 поединков провел «на ноль».

Отметим, что в 2023 году Молдован стал основным вратарем сборной Румынии и отыграл восемь матчей в отборе Евро-2024 (пропустил 4 мяча), завоевав с командой путевку в финальную часть континентального турнира.

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Атлетико Мадрид Рапид Бухарест трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Румынии по футболу Евро-2024
Источник ФК Атлетико Мадрид
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