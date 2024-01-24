Экс-легионер Динамо улетел в Стамбул, чтобы стать игроком Бешикташа

Турецкий клуб «Бешикташ» согласовал детали перехода защитника белградской «Црвены Звезды» Александара Драговича, который хорошо известен в Украине по выступлениям за киевское «Динамо».

Турецкое издание Aksam утверждает, что 32-летний австриец уже отправился в Стамбул. Он подпишет соглашение с «орлами», которое будет рассчитано на полтора года.

У Драговича был контракт с «Црвеной Звездой» до конца нынешнего сезона, что не помешало «Бешикташу» совершить сделку уже сейчас.

О сумме трансфера Александара Драговича ничего не сообщается.