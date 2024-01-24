Экс-легионер Динамо улетел в Стамбул, чтобы стать игроком Бешикташа
Новый вызов готов принять Александар Драгович
Турецкий клуб «Бешикташ» согласовал детали перехода защитника белградской «Црвены Звезды» Александара Драговича, который хорошо известен в Украине по выступлениям за киевское «Динамо».
Турецкое издание Aksam утверждает, что 32-летний австриец уже отправился в Стамбул. Он подпишет соглашение с «орлами», которое будет рассчитано на полтора года.
У Драговича был контракт с «Црвеной Звездой» до конца нынешнего сезона, что не помешало «Бешикташу» совершить сделку уже сейчас.
О сумме трансфера Александара Драговича ничего не сообщается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ноа Тадич пробует силы в юношеской команде «горняков»
Мичел поделился ожиданиями от следующей игры