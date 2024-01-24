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24 января 2024, 15:48 |
1604
2

Президент Слована: «Какое отношение игроки динамо москва имеют к войне?»

Иван Кмотрик продолжает оправдывать решение сыграть товарищеский матч против клуба страны-агрессора

24 января 2024, 15:48 |
1604
2
Президент Слована: «Какое отношение игроки динамо москва имеют к войне?»
Иван Кмотрик

Президент «Слована» Иван Кмотрик продолжает оправдывать решение сыграть товарищеский матч против московского «динамо»:

«А какое отношение эти игроки динамо москва имеют к войне? Отказ «Славии» играть против нас товарищеский матч? Знаю только, что их президент пытался дозвониться мне и спросить, можно ли перенести матч на боковое поле, потому что меняют газон. А к его комментарию добавлю, что «Славия» последние десять лет принадлежит китайцам».

Также в издании Sport.sk утверждают, что дочерняя компания Grafobal Group, принадлежащая Ивану Кмотрику, базируется в ростове.

Напомним, ранее Иван Кмотрик заявил, что его команда сыграла с россиянами, потому что хотела попробовать свои силы против сбалансированного соперника.

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Динамо Москва товарищеские матчи Слован Братислава дисквалификация россии
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Тобі  ублюдок добре заплатили, шоб ти забувся про війну де  кацапи вбивають дітей !
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+7
Обсервер Влад
Це те саме, що спитати: яке відношення цей Шмотрик має до Словаччини?
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