Президент Слована: «Какое отношение игроки динамо москва имеют к войне?»

Президент «Слована» Иван Кмотрик продолжает оправдывать решение сыграть товарищеский матч против московского «динамо»:

«А какое отношение эти игроки динамо москва имеют к войне? Отказ «Славии» играть против нас товарищеский матч? Знаю только, что их президент пытался дозвониться мне и спросить, можно ли перенести матч на боковое поле, потому что меняют газон. А к его комментарию добавлю, что «Славия» последние десять лет принадлежит китайцам».

Также в издании Sport.sk утверждают, что дочерняя компания Grafobal Group, принадлежащая Ивану Кмотрику, базируется в ростове.

Напомним, ранее Иван Кмотрик заявил, что его команда сыграла с россиянами, потому что хотела попробовать свои силы против сбалансированного соперника.