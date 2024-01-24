Президент Слована: «Какое отношение игроки динамо москва имеют к войне?»
Иван Кмотрик продолжает оправдывать решение сыграть товарищеский матч против клуба страны-агрессора
Президент «Слована» Иван Кмотрик продолжает оправдывать решение сыграть товарищеский матч против московского «динамо»:
«А какое отношение эти игроки динамо москва имеют к войне? Отказ «Славии» играть против нас товарищеский матч? Знаю только, что их президент пытался дозвониться мне и спросить, можно ли перенести матч на боковое поле, потому что меняют газон. А к его комментарию добавлю, что «Славия» последние десять лет принадлежит китайцам».
Также в издании Sport.sk утверждают, что дочерняя компания Grafobal Group, принадлежащая Ивану Кмотрику, базируется в ростове.
Напомним, ранее Иван Кмотрик заявил, что его команда сыграла с россиянами, потому что хотела попробовать свои силы против сбалансированного соперника.
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