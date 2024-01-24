Сын Гаттузо подписал контракт с Марселем

«Марсель», первую команду которого возглавляет итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, сообщил о подписании пятерых игроков в свою молодежную команду. Среди них оказался 17-летний Франческо Гаттузо – сын главного тренера основного состава команды.

Вместе с ним «Марсель» подписал Стефана Спаранью, Кассима Абдалла, Адама Носеля, Мухаммеда Диалло.

«Марсель» под руководством Гаттузо-старшего на данный момент идет седьмым в турнирной таблице Лиги 1. Итальянец возглавляет команду с сентября прошлого года.