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  4. Сын Гаттузо подписал контракт с Марселем
Франция
24 января 2024, 14:25 |
373
1

Сын Гаттузо подписал контракт с Марселем

Франческо Гаттузо будет играть в клубе своего отца

24 января 2024, 14:25 |
373
1
Сын Гаттузо подписал контракт с Марселем
ФК Марсель. Франческо Гаттузо

«Марсель», первую команду которого возглавляет итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, сообщил о подписании пятерых игроков в свою молодежную команду. Среди них оказался 17-летний Франческо Гаттузо – сын главного тренера основного состава команды.

Вместе с ним «Марсель» подписал Стефана Спаранью, Кассима Абдалла, Адама Носеля, Мухаммеда Диалло.

«Марсель» под руководством Гаттузо-старшего на данный момент идет седьмым в турнирной таблице Лиги 1. Итальянец возглавляет команду с сентября прошлого года.

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Марсель Дженнаро Гаттузо
Источник ФК Марсель
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