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  4. Кирилл КОВАЛЕЦ: «Самый памятный матч отца – 3:2 над спартаком»
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 12:57 | Обновлено 24 января 2024, 13:06
535
0

Кирилл КОВАЛЕЦ: «Самый памятный матч отца – 3:2 над спартаком»

Хавбек «Александрии» – об игровой карьере своего отца

24 января 2024, 12:57 | Обновлено 24 января 2024, 13:06
535
0
Кирилл КОВАЛЕЦ: «Самый памятный матч отца – 3:2 над спартаком»
УПЛ. Кирилл Ковалец

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец, сын экс-игрока «Динамо» Киев Сергея Ковальца, в интервью УПЛ вспомнил игровую карьеру своего отца:

– Кирилл, у каждого игрока есть свои методы восстановления после тяжелых матчей. Например, Криштиану Роналду принимает ледяную ванну. А как у тебя?
– У нас также есть ледяные ванны, и лед, и специальные напитки, которые помогают восстановить состояние футболистов. Словом, всем, что есть в клубе, мы активно пользуемся.

– Возникали ли у тебя проблемы с экипировкой во время матча? Как ты их решал?
– Однажды, когда я играл за «Черноморец», мы ездили играть с «Мариуполем», в наш Мариуполь. И я забыл в Одессе бутсы. Пришлось играть в бутсах вратаря.

– Твой отец – замечательный футболист и тренер. Какой матч в его карьере ты считаешь лучшим?
– Я видел много матчей своего отца. Самый памятный для меня – это как наше «Динамо» (Киев) обыграло «спартак». На «Олимпийском», проигрывая 0:2, киевляне выиграли 3:2. И отец отдал голевую передачу на Сергея Реброва. Так был забит третий мяч. Это была сумасшедшая победа.

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Кирилл Ковалец Александрия Сергей Ковалец Динамо Киев Спартак Москва
Источник УПЛ
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