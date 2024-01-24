Кирилл КОВАЛЕЦ: «Самый памятный матч отца – 3:2 над спартаком»

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец, сын экс-игрока «Динамо» Киев Сергея Ковальца, в интервью УПЛ вспомнил игровую карьеру своего отца:

– Кирилл, у каждого игрока есть свои методы восстановления после тяжелых матчей. Например, Криштиану Роналду принимает ледяную ванну. А как у тебя?

– У нас также есть ледяные ванны, и лед, и специальные напитки, которые помогают восстановить состояние футболистов. Словом, всем, что есть в клубе, мы активно пользуемся.

– Возникали ли у тебя проблемы с экипировкой во время матча? Как ты их решал?

– Однажды, когда я играл за «Черноморец», мы ездили играть с «Мариуполем», в наш Мариуполь. И я забыл в Одессе бутсы. Пришлось играть в бутсах вратаря.

– Твой отец – замечательный футболист и тренер. Какой матч в его карьере ты считаешь лучшим?

– Я видел много матчей своего отца. Самый памятный для меня – это как наше «Динамо» (Киев) обыграло «спартак». На «Олимпийском», проигрывая 0:2, киевляне выиграли 3:2. И отец отдал голевую передачу на Сергея Реброва. Так был забит третий мяч. Это была сумасшедшая победа.