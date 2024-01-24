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  4. Жена Макрона попросила Дешама вызвать в сборную Франции японца
Франция
24 января 2024, 12:52 | Обновлено 24 января 2024, 12:55
1058
4

Жена Макрона попросила Дешама вызвать в сборную Франции японца

Главный тренер трехцветных посмеялся над таким предложением

24 января 2024, 12:52 | Обновлено 24 января 2024, 12:55
1058
4
Жена Макрона попросила Дешама вызвать в сборную Франции японца
Getty Images/Global Images Ukraine. Дзюня Ито

Между главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом и первой леди Брижит Макрон во время посещения университетской больницы Реймса в прошлую пятницу состоялся забавный диалог.

Брижит Макрон поинтересовалась, почему Дешам не вызывает в сборную нападающего «Реймса» Дзюня Ито.

«В сборной нет игроков из «Реймса», но я слежу за командой, как и за всеми другими французскими и зарубежными клубами», – рассказал журналистам Дидье Дешам.

Но тут его прервала Брижит Макрон: «В «Реймсе» очень хорошо играет один японец! Как его зовут?». Присутствующие журналисты прошептали ей имя Дзюня Ито. «Да, Ито. Он очень хорош. Он должен быть выбран в команду, Дидье! Почему вы его не берете?», – удивилась Брижит.

«Ну, потому что он японец», – ответил Дешам, смеясь.

30-летний японский нападающий забил два гола и отдал четыре голевые передачи в 17 матчах Лиги 1 в этом сезоне. В прошлом сезоне он был куплен у «Генка» за 10 миллионов евро. Украинские болельщики могут помнить Дзюня Ито по матчам третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2021/22, когда «Генк» дважды проиграл «Шахтеру» со счетом 1:2.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу
Источник RMC Sport
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