Виталий КОСОВСКИЙ: «Готов к переговорам о новом месте трудоустройства»
Известный тренер сейчас остается без работы
Известный украинский тренер и экс-футболист «Динамо» Киев Виталий Косовский, рассказал о том, как состоят дела с его трудоустройством на данный момент:
«Сейчас я, как принято говорить, нахожусь в творческом отпуске. Но всегда готов к переговорам о новом месте трудоустройства. Были варианты, которые я рассматривал. Но это не то, что хочу», – заявил Косовский.
Напомним, последним местом работы Косовского был «Кривбасс», где он возглавлял команду U-19. В 2019 году работал с первой командой полтавской «Ворсклы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первую путевку в финал разыграют чемпионка прошлого года и победительница US Open 2023
Крейг Берли высказался об игре украинца