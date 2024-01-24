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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 12:24 | Обновлено 24 января 2024, 12:39
720
0

Виталий КОСОВСКИЙ: «Готов к переговорам о новом месте трудоустройства»

Известный тренер сейчас остается без работы

24 января 2024, 12:24 | Обновлено 24 января 2024, 12:39
720
0
Виталий КОСОВСКИЙ: «Готов к переговорам о новом месте трудоустройства»
ФК Кривбасс. Виталий Косовский

Известный украинский тренер и экс-футболист «Динамо» Киев Виталий Косовский, рассказал о том, как состоят дела с его трудоустройством на данный момент:

«Сейчас я, как принято говорить, нахожусь в творческом отпуске. Но всегда готов к переговорам о новом месте трудоустройства. Были варианты, которые я рассматривал. Но это не то, что хочу», – заявил Косовский.

Напомним, последним местом работы Косовского был «Кривбасс», где он возглавлял команду U-19. В 2019 году работал с первой командой полтавской «Ворсклы».

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Виталий Косовский
Источник Украинский футбол
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