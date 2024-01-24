Виталий КОСОВСКИЙ: «Готов к переговорам о новом месте трудоустройства»

Известный украинский тренер и экс-футболист «Динамо» Киев Виталий Косовский, рассказал о том, как состоят дела с его трудоустройством на данный момент:

«Сейчас я, как принято говорить, нахожусь в творческом отпуске. Но всегда готов к переговорам о новом месте трудоустройства. Были варианты, которые я рассматривал. Но это не то, что хочу», – заявил Косовский.

Напомним, последним местом работы Косовского был «Кривбасс», где он возглавлял команду U-19. В 2019 году работал с первой командой полтавской «Ворсклы».