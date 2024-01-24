Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Даяна обновила достижение украинок на австралийском мейджоре в одиночном разряде
24 января состоялись матчи 1/4 финала в верхней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Украинка Даяна Ястремская в двух сетах обыграла чешку Линду Носкову и первой из украинок пробилась в полуфинал австралийского мейджора в одиночном разряде.
Во втором матче игрового дня играли Чжэн Циньвень и Анна Калинская. 12-я сеяная китаянка выиграла с камбэком, обеспечив себе дебют в топ-10 мирового рейтинга.
Australian Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Даяна Ястремская [Q] – Линда Носкова – 6:3, 6:4
Чжэн Циньвень [12] – Анна Калинская – 6:7(4), 6:3, 6:1
Australian Open. Пары 1/2 финала
Даяна Ястремская [Q] – Чжэн Циньвень [12]
Коко Гофф [4] – Арина Соболенко [2]
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Завданням-максимум Даяни буде не доводити зустріч до третьої партії, оскільки фізична витривалість китаянки може дати їй на довгій дистанції більше варіантів для загального успіху. Та й про вісім проведених матчів не варто забувати. Так, Чжен провела сьогодні на корті більше двох годин, але не думаю, що це стане для неї проблемою.