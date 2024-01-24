Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Australian Open
24 января 2024, 12:55 | Обновлено 24 января 2024, 13:05
2824
5

Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024

Даяна обновила достижение украинок на австралийском мейджоре в одиночном разряде

24 января 2024, 12:55 | Обновлено 24 января 2024, 13:05
2824
5
Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

24 января состоялись матчи 1/4 финала в верхней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинка Даяна Ястремская в двух сетах обыграла чешку Линду Носкову и первой из украинок пробилась в полуфинал австралийского мейджора в одиночном разряде.

Во втором матче игрового дня играли Чжэн Циньвень и Анна Калинская. 12-я сеяная китаянка выиграла с камбэком, обеспечив себе дебют в топ-10 мирового рейтинга.

Australian Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даяна Ястремская [Q] – Линда Носкова – 6:3, 6:4
Чжэн Циньвень [12] – Анна Калинская – 6:7(4), 6:3, 6:1

Australian Open. Пары 1/2 финала

Даяна Ястремская [Q] – Чжэн Циньвень [12]
Коко Гофф [4] – Арина Соболенко [2]

По теме:
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Синякова обыграла Крейчикову на пути в парный полуфинал Australian Open
Даяна Ястремская Арина Соболенко Анна Калинская Коко Гофф Эмма Наварро Чжэн Циньвень Линда Носкова Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Теннис | 24 января 2024, 04:56 2
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?

Даяна выиграла у Линды Носковой в четвертьфинале австралийского мейджора

НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Теннис | 24 января 2024, 09:46 0
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»

Чешская теннисистка – о четвертьфинале Australian Open 2024

Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Футбол | 24.01.2024, 10:58
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Теннис | 24.01.2024, 04:40
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Футбол | 23.01.2024, 17:09
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy Shevchenko
У китаянки не сітка, а казка, жодної суперниці з топ-50. Потрібно Даяні закінчувати це неподобство.
Ответить
+7
Nostradamus
Дивлюсь і не вірю.. Це реально круто 
Ответить
+3
Андрей Залищук
дві українки в грі на такій стадії - це реально круто, ніхто цього не чекав думаю!)
Ответить
+1
introvert
Для Чжен я передбачив прохід до півфіналу ще після поразки Радукану, тобто на стадії другого кола. Радий, що не помилився... хоча, якщо чесно, це було нескладно) От поява Ястремської стала значно більшою несподіванкою. На цьому АО Даяні подобається виходити на корт в статусі андердога, тож наступна гра стане, можна сказати, продовженням приємної традиції.
Завданням-максимум Даяни буде не доводити зустріч до третьої партії, оскільки фізична витривалість китаянки може дати їй на довгій дистанції більше варіантів для загального успіху. Та й про вісім проведених матчів не варто забувати. Так, Чжен провела сьогодні на корті більше двох годин, але не думаю, що це стане для неї проблемою.
Ответить
0
Олександр Науменко
Ще після 1/32 я писав що Даяна має шанс повторити Радукану. Залишились якісь два кроки. Будьмо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
22.01.2024, 15:08 15
Футбол
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
23.01.2024, 15:32 3
Футбол
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Спортивный врач объяснил, почему Свитолина снялась с матча с Носковой
Спортивный врач объяснил, почему Свитолина снялась с матча с Носковой
22.01.2024, 11:29 4
Теннис
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
22.01.2024, 17:55 1
Теннис
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем