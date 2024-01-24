Ястремская в огне. Известны все полуфиналистки Australian Open 2024

24 января состоялись матчи 1/4 финала в верхней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинка Даяна Ястремская в двух сетах обыграла чешку Линду Носкову и первой из украинок пробилась в полуфинал австралийского мейджора в одиночном разряде.

Во втором матче игрового дня играли Чжэн Циньвень и Анна Калинская. 12-я сеяная китаянка выиграла с камбэком, обеспечив себе дебют в топ-10 мирового рейтинга.

Australian Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даяна Ястремская [Q] – Линда Носкова – 6:3, 6:4

Чжэн Циньвень [12] – Анна Калинская – 6:7(4), 6:3, 6:1

Australian Open. Пары 1/2 финала

Даяна Ястремская [Q] – Чжэн Циньвень [12]

Коко Гофф [4] – Арина Соболенко [2]