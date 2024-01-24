Генсек Суперлиги: «Матчи турнира для фанов будут бесплатными. Навсегда»

Генеральный секретарь Суперлиги по футболу Анас Лаграри уверяет, что матчи турнира всегда будут бесплатными для просмотра в отличие от Лиги чемпионов и других турниров УЕФА.

«Зачем платить 40, 50 или даже 170 евро в месяц, как это происходит в Испании, за возможность посмотреть футбол, если можно сделать это бесплатно. Мне говорят, мол, это вы только первый месяц или день будете показывать бесплатно, а потом все равно нужно будет платить».

«Нет. Все матчи будут бесплатными. И навсегда», — убеждает Лаграри.

Суперлига после того, как Европейский суд запретил УЕФА накладывать санкции на команды, которые хотят присоединиться к турниру, планирует провести дебютный сезон в 2025 году.