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Европейская Суперлига
24 января 2024, 10:11 |
623
2

Генсек Суперлиги: «Матчи турнира для фанов будут бесплатными. Навсегда»

Турнир готов конкурировать с Лигой чемпионов

24 января 2024, 10:11 |
623
2
Генсек Суперлиги: «Матчи турнира для фанов будут бесплатными. Навсегда»
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Генеральный секретарь Суперлиги по футболу Анас Лаграри уверяет, что матчи турнира всегда будут бесплатными для просмотра в отличие от Лиги чемпионов и других турниров УЕФА.

«Зачем платить 40, 50 или даже 170 евро в месяц, как это происходит в Испании, за возможность посмотреть футбол, если можно сделать это бесплатно. Мне говорят, мол, это вы только первый месяц или день будете показывать бесплатно, а потом все равно нужно будет платить».

«Нет. Все матчи будут бесплатными. И навсегда», — убеждает Лаграри.

Суперлига после того, как Европейский суд запретил УЕФА накладывать санкции на команды, которые хотят присоединиться к турниру, планирует провести дебютный сезон в 2025 году.

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Источник Essentially Sports
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potemkin78
а за свет, аренду и т.д. кто будет платить?
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