Стало известно, когда Ястремская проведет матч 1/2 финала Australian Open

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) проведет поединок 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская.

Полуфинальные встречи женского одиночного разряда запланированы на вечерние сессии на центральном корте Australian Open 2024 Rod Laver Arena.

Даяна проведет свой матч после завершения игры между Ариной Соболенко и Коко Гофф. Соболенко и Гофф стартуют в 10:30 по Киеву. Ориентировочное время начала матча Даяны – 12:00.

В четвертьфинале Australian Open Ястрмеская в двух сетах обыграла Линду Носкову.

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