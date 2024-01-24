Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я всегда пытаюсь писать что-то для Украины, про Украину»
Australian Open
24 января 2024, 08:21 |
1300
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я всегда пытаюсь писать что-то для Украины, про Украину»

Украинка ответила на вопрос журналиста про ее месседжи на камерах после завершения матчей

24 января 2024, 08:21 |
1300
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я всегда пытаюсь писать что-то для Украины, про Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне украинка в двух сетах обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 50) со счетом 6:4, 6:3.

После завершения встречи Даяна провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопрос журналиста про ее месседжи на камерах после завершения матчей:

– Можете ли вы рассказать нам о том, что вы написали на камере и что это значит для вас?

– Если вы поняли, что я написала, то речь шла об украинских бойцах, которыми я очень горжусь. Они действительно заслуживают огромного уважения. Я всегда стараюсь писать что-то для Украины, про Украину.

Я думаю, что это моя миссия здесь. Если я преуспею, я смогу… Трудно выразить словами. Я просто пытаюсь дать Украине сигнал, что я действительно ею горжусь, – сказала Даяна.

ФОТО. Ястремская написала «Я горжусь нашими бойцами из Украины» после победы над Носковой

Видеозапись пресс-конференции Даяны Ястремской

По теме:
Минус 840 оккупантов, танки и ракеты. ВСУ обновили статистику потерь врага
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
ВИДЕО. Как Ястремская разобрала Носкову в четвертьфинале Australian Open
Даяна Ястремская Линда Носкова российско-украинская война Australian Open 2024 пресс-конференция
Источник ASAP text
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт
Теннис | 24 января 2024, 06:48 0
ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт
ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт

Даяна удивила всех в середине первого сета против Носковой в четвертьфинале АО 2024

Даяна Ястремская – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 24 января 2024, 02:30 14
Даяна Ястремская – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Даяна Ястремская – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open

24 января украинка сыграет матч 1/4 финала австралийского мейджора

Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Футбол | 23.01.2024, 14:08
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Футбол | 23.01.2024, 16:34
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Теннис | 23.01.2024, 13:21
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
22.01.2024, 17:55 1
Теннис
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
23.01.2024, 15:32 3
Футбол
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
22.01.2024, 15:08 15
Футбол
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 33
Футбол
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
24.01.2024, 04:40 84
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем