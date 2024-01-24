Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я всегда пытаюсь писать что-то для Украины, про Украину»

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне украинка в двух сетах обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 50) со счетом 6:4, 6:3.

После завершения встречи Даяна провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопрос журналиста про ее месседжи на камерах после завершения матчей:

– Можете ли вы рассказать нам о том, что вы написали на камере и что это значит для вас?

– Если вы поняли, что я написала, то речь шла об украинских бойцах, которыми я очень горжусь. Они действительно заслуживают огромного уважения. Я всегда стараюсь писать что-то для Украины, про Украину.

Я думаю, что это моя миссия здесь. Если я преуспею, я смогу… Трудно выразить словами. Я просто пытаюсь дать Украине сигнал, что я действительно ею горжусь, – сказала Даяна.

ФОТО. Ястремская написала «Я горжусь нашими бойцами из Украины» после победы над Носковой

Видеозапись пресс-конференции Даяны Ястремской