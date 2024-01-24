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  4. «Мне это очень нужно». Тренер Челси объяснил важность Кубка лиги
Англия
24 января 2024, 07:12 |
276
0

«Мне это очень нужно». Тренер Челси объяснил важность Кубка лиги

Синие близки к трофею

24 января 2024, 07:12 |
276
0
«Мне это очень нужно». Тренер Челси объяснил важность Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси обыграл Мидлсбро и вышел в финал Кубка английской Лиги, где сыграет против Ливерпуля или Фулхэма. Наставник Синих Маурисио Почеттино очень хочет выиграть свой первый трофей в Англии.

«Мне это очень нужно, мне необходим трофей в Англии. Я выигрывал титулы в ПСЖ, но, конечно, хочу побеждать и в Англии. Это важно и для команды. У нас молодой состав, который продолжает прогрессировать. Мы строим хорошую команду, которой нужны такие испытания и большие матчи. Это новый проект, поэтому нормально, если у нас были плохие матчи или неудачные отрезки».

«Нужно верить, что мы идем в финал с шансами выиграть первый трофей сезона», — сказал Почеттино.

Это может быть первый трофей в Англии и для хавбека Михаила Мудрика.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Кубок английской лиги по футболу
Источник Sky Sports
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