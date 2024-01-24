«Мне это очень нужно». Тренер Челси объяснил важность Кубка лиги

Челси обыграл Мидлсбро и вышел в финал Кубка английской Лиги, где сыграет против Ливерпуля или Фулхэма. Наставник Синих Маурисио Почеттино очень хочет выиграть свой первый трофей в Англии.

«Мне это очень нужно, мне необходим трофей в Англии. Я выигрывал титулы в ПСЖ, но, конечно, хочу побеждать и в Англии. Это важно и для команды. У нас молодой состав, который продолжает прогрессировать. Мы строим хорошую команду, которой нужны такие испытания и большие матчи. Это новый проект, поэтому нормально, если у нас были плохие матчи или неудачные отрезки».

«Нужно верить, что мы идем в финал с шансами выиграть первый трофей сезона», — сказал Почеттино.

Это может быть первый трофей в Англии и для хавбека Михаила Мудрика.