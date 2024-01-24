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  4. ВИДЕО. Как Ястремская разобрала Носкову в четвертьфинале Australian Open
Australian Open
24 января 2024, 08:26 |
1544
0

ВИДЕО. Как Ястремская разобрала Носкову в четвертьфинале Australian Open

Даяна в двух сетах выиграла у Линды на австралийском мейджоре

24 января 2024, 08:26 |
1544
0
ВИДЕО. Как Ястремская разобрала Носкову в четвертьфинале Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова и Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах выиграла у 50-й ракетки мира из Чехии Линды Носковой со счетом 6:3, 6:4.

Это была первая встреча девушек.

В полуфинале Australian Open 2024 Даяна сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская.

Для Ястремской это будет первый в карьере полуфинал турнира Grand Slam.

ВИДЕО. Как Ястремская разобрала Носкову в четвертьфинале Australian Open

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видео Даяна Ястремская Линда Носкова Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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