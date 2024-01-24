Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах выиграла у 50-й ракетки мира из Чехии Линды Носковой со счетом 6:3, 6:4.

Это была первая встреча девушек.

В полуфинале Australian Open 2024 Даяна сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская.

Для Ястремской это будет первый в карьере полуфинал турнира Grand Slam.

ВИДЕО. Как Ястремская разобрала Носкову в четвертьфинале Australian Open