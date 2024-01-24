ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт
Даяна удивила всех в середине первого сета против Носковой в четвертьфинале АО 2024
23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.
В четвертьфинале соревнований в Мельбурне украинка в двух сетах обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 50) со счетом 6:4, 6:3.
В 8-м гейме первого сета при счете 4:3 в пользу Даяны на подаче Носковой украинка выиграла суперпоинт.
Линда сделала смеш, но практически прямо в Ястремскую. Даяна сумела подстроиться под удар и бекхендом отправила мяч на сторону Носковой, который быстро пролетел справа от нее.
Пресс-служба Australian Open отметила это выигранное очко от украинское теннисистки и опубликовала видео розыгрыша на YouTube-канале.
ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт
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