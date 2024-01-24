Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт
Australian Open
24 января 2024, 06:48 |
1231
0

ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт

Даяна удивила всех в середине первого сета против Носковой в четвертьфинале АО 2024

24 января 2024, 06:48 |
1231
0
ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне украинка в двух сетах обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 50) со счетом 6:4, 6:3.

В 8-м гейме первого сета при счете 4:3 в пользу Даяны на подаче Носковой украинка выиграла суперпоинт.

Линда сделала смеш, но практически прямо в Ястремскую. Даяна сумела подстроиться под удар и бекхендом отправила мяч на сторону Носковой, который быстро пролетел справа от нее.

Пресс-служба Australian Open отметила это выигранное очко от украинское теннисистки и опубликовала видео розыгрыша на YouTube-канале.

ВИДЕО. Мощнейшая защита Ястремской, которая позволила выиграть суперпоинт

По теме:
Стало известно, когда Ястремская проведет матч 1/2 финала Australian Open
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: Девушки с любым рейтингом могут показать потрясающую игру
Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open
Даяна Ястремская Линда Носкова Australian Open 2024 видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Футбол | 23 января 2024, 15:32 3
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»

Мичел поделился ожиданиями от следующей игры

Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Футбол | 24 января 2024, 07:31 1
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро

23 января «Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги Англии

Ястремская повторила невероятное достижение 1978 года на Australian Open
Теннис | 24.01.2024, 05:15
Ястремская повторила невероятное достижение 1978 года на Australian Open
Ястремская повторила невероятное достижение 1978 года на Australian Open
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Футбол | 23.01.2024, 14:08
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?
Теннис | 24.01.2024, 00:05
Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?
Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 30
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
22.01.2024, 17:55 1
Теннис
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
22.01.2024, 19:41 3
Футбол
«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
22.01.2024, 09:40
Футбол
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем