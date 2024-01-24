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  4. ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Australian Open
24 января 2024, 04:56 |
2751
2

ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?

Даяна выиграла у Линды Носковой в четвертьфинале австралийского мейджора

24 января 2024, 04:56 |
2751
2
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 24 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла 50-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.

После завершения встречи Ястремская продолжила традицию меседжов на камерах. В этот раз Даяна написала:

«Я горжусь нашими бойцами из Украины».

Для украинки это будет первый полуфинал турнира серии Grand Slam. В 1/2 финала АО 2024 Ястремская сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская.

ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?

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Даяна Ястремская Линда Носкова Australian Open 2024 фото
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Галина Кулик
Ми теж пишаємось нашими тенісистками. Ну а на цьому АО-Даяною, особливо
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+5
Muskrat2
Наступного разу можна написати про узкій корабль. 
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+1
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