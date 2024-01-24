ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Даяна выиграла у Линды Носковой в четвертьфинале австралийского мейджора
В ночь на 24 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.
В четвертьфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла 50-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.
После завершения встречи Ястремская продолжила традицию меседжов на камерах. В этот раз Даяна написала:
«Я горжусь нашими бойцами из Украины».
Для украинки это будет первый полуфинал турнира серии Grand Slam. В 1/2 финала АО 2024 Ястремская сыграет против победительницы матча Чжэн Циньвень – Анна Калинская.
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
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