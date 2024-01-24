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24 января 2024, 03:39 |
36
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января

Важные события во всех видах спорта

24 января 2024, 03:39 |
36
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 24 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Япония – Индонезия

Favbet 1.07 – 12.20 – 31.00

20:30 Мальорка – Жирона

Favbet 3.55 – 3.38 – 2.13

21:30 Бавария – Унион Берлин

Favbet 1.16 – 9.40 – 20.00

22:00 Фулхэм – Ливерпуль

Favbet 4.35 – 4.25 – 1.82

22:30 Атлетик – Барселона

Favbet 2.93 – 3.61 – 2.52

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Источник Sport.ua
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