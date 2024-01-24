Другие новости24 января 2024, 03:39 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января
Важные события во всех видах спорта
24 января 2024, 03:39 |
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В среду, 24 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:30 Япония – Индонезия
20:30 Мальорка – Жирона
21:30 Бавария – Унион Берлин
22:00 Фулхэм – Ливерпуль
22:30 Атлетик – Барселона
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