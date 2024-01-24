ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 января

В среду, 24 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Япония – Индонезия

1.07 – 12.20 – 31.00

20:30 Мальорка – Жирона

3.55 – 3.38 – 2.13

21:30 Бавария – Унион Берлин

1.16 – 9.40 – 20.00

22:00 Фулхэм – Ливерпуль

4.35 – 4.25 – 1.82

22:30 Атлетик – Барселона

2.93 – 3.61 – 2.52