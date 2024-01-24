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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 02:59 | Обновлено 24 января 2024, 03:18
21
0

Полесье проведет еще несколько спаррингов на сборах в Испании

Соперники: Сталь Мелец (Польща), Кальмар (Швеция), Стьярнан (Исландия)

24 января 2024, 02:59 | Обновлено 24 января 2024, 03:18
21
0
Полесье проведет еще несколько спаррингов на сборах в Испании
ФК Полесье

Футбольный клуб «Полесье» кроме игры против Мурсии (2:1) проведет еще несколько контрольных поединков во время учебно-тренировочных сборов в Испании.

Соперники Полесья на сборах в Испании:

  • 27 января: Сталь Мелец (Польша)
  • 2 февраля: Кальмар (Швеция)
  • 7 февраля: Стьярнан (Исландия)

Расписание спаррингов предварительное, в нем возможны изменения.

«Полесье» всегда в приоритете ставит своего болельщика и именно поэтому была проделана работа по поиску подрядчиков в Испании для обеспечения трансляции. Мы работаем над тем, чтобы болельщики «Полесья» смогли увидеть игры команды. Матчи будут транслироваться на клубном YouTube-канале. Кроме того, все желающие могут присоединиться к совместному просмотру в зимней «Фан-зоне Несокрушимости Полесья». Обращаю внимание на то, что даты и время начала матчей – базовые», – прокомментировал планы по трансляциям товарищеских матчей ФК «Полесье» на зимнее межсезонье директор маркетинга, медиа и спонсорства «Полесья» Александр Денисов.

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Полесье Житомир товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Александр Денисов Реал Мурсия Сталь Мелец Кальмар Стьярнан
Источник ФК Полесье
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