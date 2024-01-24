Оболонь проведет 8 товарищеских матчей на сборах в Турции

Киевская «Оболонь» определилась с соперниками на зимних учебно-тренировочных сборах.

Пивовары утром 20 января прибыли в Анталию. В день приезда команда провела втягивающую вечернюю тренировку на футбольном поле. Впереди команду ждет разнообразная и насыщенная подготовка ко второй части чемпионата.

Подопечные Валерия Иващенко проведут 8 спаррингов. 24 и 27 января у пивоваров запланировано сразу по 2 игры. Таким образом, каждый игрок сможет получить нагрузку и игровое время.

Расписание контрольных матчей Оболони в Турции:

24 января – Малишево (Косово)

24 января – Дукаджини (Косово)

27 января – Баник Острава (Чехия)

27 января – Градец-Кралово (Чехия)

31 января – Видзев (Польша)

3 февраля – Ахал (Туркменистан)

7 февраля – Шкупи (Северная Македония)

10 февраля – Кеге (Дания)

На сборах в составе бело-зеленой команды находятся 25 футболистов (3 вратаря и 22 полевых игрока).

Вратари: Федоровский, Кичак, Рыбка.

Защитники: Карась, Осман, Лукьянчук, Даниленко, Прокопенко, Вовкун, Нагиев, Дубко.

Полузащитники: Приймак, Мороз, Мединский, Слободян, Грисьо, Чернов, Черненко, Косовский, Груша, Запорожец, Суханов.

Нападающие: Вишневский, Тарануха, Краснопир.

Обновлено. По уточненным данным, Оболонь сыграет с Малишево (Косово) 24 января в 10:00, а с Дукаджини (Косово) встретится 25 января в 11:00.