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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 01:47 | Обновлено 24 января 2024, 02:00
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0

Оболонь проведет 8 товарищеских матчей на сборах в Турции

На сборах в составе бело-зеленой команды находятся 25 футболистов

24 января 2024, 01:47 | Обновлено 24 января 2024, 02:00
12
0
Оболонь проведет 8 товарищеских матчей на сборах в Турции
ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» определилась с соперниками на зимних учебно-тренировочных сборах.

Пивовары утром 20 января прибыли в Анталию. В день приезда команда провела втягивающую вечернюю тренировку на футбольном поле. Впереди команду ждет разнообразная и насыщенная подготовка ко второй части чемпионата.

Подопечные Валерия Иващенко проведут 8 спаррингов. 24 и 27 января у пивоваров запланировано сразу по 2 игры. Таким образом, каждый игрок сможет получить нагрузку и игровое время.

Расписание контрольных матчей Оболони в Турции:

  • 24 января – Малишево (Косово)
  • 24 января – Дукаджини (Косово)
  • 27 января – Баник Острава (Чехия)
  • 27 января – Градец-Кралово (Чехия)
  • 31 января – Видзев (Польша)
  • 3 февраля – Ахал (Туркменистан)
  • 7 февраля – Шкупи (Северная Македония)
  • 10 февраля – Кеге (Дания)

На сборах в составе бело-зеленой команды находятся 25 футболистов (3 вратаря и 22 полевых игрока).

  • Вратари: Федоровский, Кичак, Рыбка.
  • Защитники: Карась, Осман, Лукьянчук, Даниленко, Прокопенко, Вовкун, Нагиев, Дубко.
  • Полузащитники: Приймак, Мороз, Мединский, Слободян, Грисьо, Чернов, Черненко, Косовский, Груша, Запорожец, Суханов.
  • Нападающие: Вишневский, Тарануха, Краснопир.

Обновлено. По уточненным данным, Оболонь сыграет с Малишево (Косово) 24 января в 10:00, а с Дукаджини (Косово) встретится 25 января в 11:00.

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Оболонь Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Баник Острава Градец-Кралове Видзев Ахал Шкупи Кеге
Источник ФК Оболонь
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