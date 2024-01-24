Оболонь проведет 8 товарищеских матчей на сборах в Турции
На сборах в составе бело-зеленой команды находятся 25 футболистов
Киевская «Оболонь» определилась с соперниками на зимних учебно-тренировочных сборах.
Пивовары утром 20 января прибыли в Анталию. В день приезда команда провела втягивающую вечернюю тренировку на футбольном поле. Впереди команду ждет разнообразная и насыщенная подготовка ко второй части чемпионата.
Подопечные Валерия Иващенко проведут 8 спаррингов. 24 и 27 января у пивоваров запланировано сразу по 2 игры. Таким образом, каждый игрок сможет получить нагрузку и игровое время.
Расписание контрольных матчей Оболони в Турции:
- 24 января – Малишево (Косово)
- 24 января – Дукаджини (Косово)
- 27 января – Баник Острава (Чехия)
- 27 января – Градец-Кралово (Чехия)
- 31 января – Видзев (Польша)
- 3 февраля – Ахал (Туркменистан)
- 7 февраля – Шкупи (Северная Македония)
- 10 февраля – Кеге (Дания)
На сборах в составе бело-зеленой команды находятся 25 футболистов (3 вратаря и 22 полевых игрока).
- Вратари: Федоровский, Кичак, Рыбка.
- Защитники: Карась, Осман, Лукьянчук, Даниленко, Прокопенко, Вовкун, Нагиев, Дубко.
- Полузащитники: Приймак, Мороз, Мединский, Слободян, Грисьо, Чернов, Черненко, Косовский, Груша, Запорожец, Суханов.
- Нападающие: Вишневский, Тарануха, Краснопир.
Обновлено. По уточненным данным, Оболонь сыграет с Малишево (Косово) 24 января в 10:00, а с Дукаджини (Косово) встретится 25 января в 11:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Кмотрик рассказал, почему его клуб сыграл спарринг с московским «Динамо»
Команда Джея Опетаи опровергает информацию о нокдауне