ПИХАЛЕНОК: «Максимов говорит, что бег на песке будет каждый день»

Хавбек Олександр Піхальонок був обраний вболівальниками кращим гравцем «Дніпра-1» у 2023 році. Він був приємно вражений цим визнанням та розповів також про початок тренувальних зборів команди.

– Приз від вболівальників є особливо приємним і має особливо вагоме значення?

– Так, звісно, дуже приємно отримувати такі призи. Дякую вболівальникам і, звичайно, всій команді: гравцям, тренерському штабу, керівникам. Буду працювати, щоб надалі усіх радувати своєю грою.

– Загалом задоволений, як для тебе склався минулий рік?

– Якщо брати другу частину минулого чемпіонату, звісно, хотілося стати чемпіонами. Але друге місце теж є непоганим. Потім ми, можна сказати, не дуже гарно виступили у єврокубках – бажали зовсім іншого, прагнули грати у груповому етапі. У чемпіонаті цього сезону в нас спочатку був спад, а потім набрали ходу. І зараз готуємось до другої частини чемпіонату.

– Які очікування від нового року?

– Треба готуватися – попереду ще цілий місяць для цього. Будемо відпрацьовувати і тактику, і різні взаємодії на полі. Попрацюємо та побачимо, як вийде втілити задуми у життя.

– Особисто ти, напевно, високі цілі будеш ставити не лише у клубі, а й у збірній України?

– Звичайно, хочеться грати за збірну та показувати свій найкращий футбол.

– Як почуваєшся зараз, на початку підготовки? Зазвичай потребуєш багато часу, аби повернутися до оптимального стану після паузи?

– Для стовідсоткової готовності потрібно десь 2,5–3 тижні. І буду почуватися нормально.

– За місяць відпустки встиг скучити за командою?

– Так, дійсно встиг. Ми скучили один за одним. Зараз буде місяць зборів, тож вже, може, набридне трохи. (сміється) Жартую, звичайно. Все добре.

– Як охарактеризуєш початок підготовки? У перші дні йде не дуже приємна, але необхідна робота?

– Авжеж, така робота не дуже подобається футболістам: зранку бігова на піску. Вільйович каже, що пісок буде кожного дня (посміхається). Така робота, дійсно, не найбільш приємна, але є потрібною, щоб набрати оптимальні кондиції.

– Кожен гравець мав завдання на період відпуски? Чи виконував ти його, і наскільки це допомагає швидше втягнутися в роботу та легше переносити навантаження на зборах?

– Звичайно, виконував. Ми потім скидаємо звіти нашому тренеру з фізпідготовки, щоб він бачив у програмі, як ми що робили. Так, завдяки цьому легше виходити з відпустки, адже якщо зовсім нічого не робити протягом місяця, втратиш весь тонус, що мав, і на тренуваннях буде все боліти.

– У контрольних матчах на команду чекають цікаві суперники. Взагалі, футболісти на зборах звертають увагу, проти кого грають, або це не має великого значення?

– Це має значення, це цікаво, і в нас дійсно хороші суперники на зборах. Але найголовнішою є наша мета – набрати кондиції, відпрацювати тактику. Розуміємо, що під час першої частини зборів буде важкувато, адже гратимемо під великими навантаженнями. А у другій частині зборів будемо вже готуватися до поновлення чемпіонату та підходити до матчів в більш оптимальній формі.

– Навесні очікується повернення вболівальників на трибуни. Не вистачає цієї емоційної складової під час матчів?

– Звичайно, цього бракує. Хочеться грати з вболівальниками. Але ми розуміємо, яка ситуація – в країні триває війна. Якщо дозволять хоч якусь маленьку частину трибун заповнити вболівальниками, це буде дуже приємно для футболістів.