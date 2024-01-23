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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 23:28 | Обновлено 23 января 2024, 23:29
135
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Футболисты получат серьезную нагрузку»

Главный тренер «Руха» рассказал о планах на зимние сборы

23 января 2024, 23:28 | Обновлено 23 января 2024, 23:29
135
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Футболисты получат серьезную нагрузку»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о планах на зимние сборы:

«У нас была достаточно тяжелая дорога, но настроение у всех хорошее. Команда уже потренировалась, это было адаптационное занятие. А со вторника мы будем планомерно готовиться к матчам УПЛ. Ребята получат серьезную нагрузку, ведь каждый футболист во время спаррингов с хорошими соперниками будет играть по 90 минут. В то же время с нами на сборы приехали воспитанники академии из команды U-17, а также игроки из команды U-19. Это молодые, но перспективные футболисты. Интересно будет проверить их на фоне наших европейских соперников.

Предыдущие две недели мы работали на искусственном газоне. Впрочем сейчас игрокам нужно тренироваться на травяных полях, привыкать к ним. В целом я доволен тем, как прошла первая часть сборов на клубной базе. Команда готова к словенской части подготовки и впереди у нас много работы».

Ранее Виталий Пономарев попрощался с целой группой футболистов.

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Рух Львов Роман Дидык
Источник ФК Рух Львов
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