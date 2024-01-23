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Англия
23 января 2024, 22:59 | Обновлено 23 января 2024, 23:19
1696
13

ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве

В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1

23 января 2024, 22:59 | Обновлено 23 января 2024, 23:19
1696
13
ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января проходит второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются лондонский «Челси» и «Мидлсбро».

Команды играют в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором матче «Челси» впереди со счетом 4:0 после первого тайма.

Голы забили: Хаусон, 15 (автогол), Энцо Фернандес, 29, Аксель Дисаси, 26, Коул Палмер, 42.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы Челси в ворота Мидлсбро

В составе синих с первых минут играл украинский вингер Михаил Мудрик, но был заменен в перерыве.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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fedd1979
Грьобаний стид... Позор!!!! Що ще тут можна сказати, подивившись його гру в першому таймі.
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+18
Alehandro
Челсі так розривало, а Мурзік як не отримає м"яча, так одразу його втрачає.. навіть у Чемпіоншипі гравці вже вивчили його фінти і наперед знають його подальщі дії... Наче на полі грали окремо Мідлзбро, Челсі...і Мурзік. у якусь свою невідому гру
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+8
Gargantua
трагедия лишнего человека
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+4
vruthiy-112
Мудрик просто красава,  ніодного точного паса,  100% втрат. Дуже тяжко йому. 
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+4
VARioR
Тут нижче стаття про стартові склади з акцентом -- надія на Мудрика . Але на що надіявся сам Мудрик?
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+2
Fitness.sports
Извините я матч не смотрели.. Неужели он так был плох,  в первом тайме что его заменили?
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
anacreon
Англійські коментатори одного разу чудово сказали. Коли в кінцівці одного матчу команда вигравала, а гравець, що вийшов на заміну - в атаці грав ліниво, інертно і без бажання знову забити.  Кажуть: "Так, команда виграє. Але ж чого тобі все одно? Ну бігай, спробуй забити. Заб'єш - і вийдеш в старті наступного матчу. Це ж для твоєї статистики. Що ти так ліниво бігаєш, ніби гра зроблена і можна більше не намагатися забити?"
Оце от Мудрик. Бігав весь тайм так ліниво, ніби від цього не залежить, чи буде він грати наступного матчу.  Бій, дерися, забий два м'ячі. І вийдеш в старті наступного матчу."Та нафік то мені треба?" - подумав Мудрик і проходив пішки весь тайм.
Таке враження, що Мудрик думає, що він Золотий хлопчик і з ним будуть нянькатися, переживати як він там, просити. Перший хлопець на селі. Як нянькалися у Шахтарі. Але в Челсі просто всім пофік. Погано граєш? Сідаєш на лавку і всім пофік на твої почуття.
Найкраще, що Челсі може для нього зробити - віддати в оренду до літа.
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+1
Novacula Occami
Гра зроблена, його просто бережуть та дають відпочити перед майбутніми іграми))
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+1
naverland
Все забивали кроме Мудрика )
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0
Ostrov Khortitsa
Мудрика нет и Челси не может забить во втором тайме)
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0
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