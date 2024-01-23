ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве

23 января проходит второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются лондонский «Челси» и «Мидлсбро».

Команды играют в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1.

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Во втором матче «Челси» впереди со счетом 4:0 после первого тайма.

Голы забили: Хаусон, 15 (автогол), Энцо Фернандес, 29, Аксель Дисаси, 26, Коул Палмер, 42.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы Челси в ворота Мидлсбро

В составе синих с первых минут играл украинский вингер Михаил Мудрик, но был заменен в перерыве.