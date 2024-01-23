ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве
В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1
23 января проходит второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются лондонский «Челси» и «Мидлсбро».
Команды играют в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1.
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Во втором матче «Челси» впереди со счетом 4:0 после первого тайма.
Голы забили: Хаусон, 15 (автогол), Энцо Фернандес, 29, Аксель Дисаси, 26, Коул Палмер, 42.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы Челси в ворота Мидлсбро
В составе синих с первых минут играл украинский вингер Михаил Мудрик, но был заменен в перерыве.
What. A. Half. 😮💨#CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/2QuLqYui76— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2024
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Оце от Мудрик. Бігав весь тайм так ліниво, ніби від цього не залежить, чи буде він грати наступного матчу. Бій, дерися, забий два м'ячі. І вийдеш в старті наступного матчу."Та нафік то мені треба?" - подумав Мудрик і проходив пішки весь тайм.
Таке враження, що Мудрик думає, що він Золотий хлопчик і з ним будуть нянькатися, переживати як він там, просити. Перший хлопець на селі. Як нянькалися у Шахтарі. Але в Челсі просто всім пофік. Погано граєш? Сідаєш на лавку і всім пофік на твої почуття.
Найкраще, що Челсі може для нього зробити - віддати в оренду до літа.