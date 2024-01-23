Роман ДИДЫК: «Ноги лучше двигаются на травяном покрытии»
Защитник «Руха» поделился первыми впечатлениями от зимних сборов
Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился первыми впечатлениями от зимних сборов:
«После дороги немного трудно работалось. Фактически из автобуса мы сразу вышли на поле. Поэтому первые тренировки были нелегкими. В то же время ноги лучше двигаются на травяном покрытии. Все мы ждали, когда изменим синтетический газон на натуральное поле - это совсем другие ощущения.
В Чатеже у нас есть все условия, чтобы провести качественные сборы. Здесь хорошие поля, комфортный гостиничный комплекс. Но погода здесь несколько иная, чем во Львове, в Словении холоднее».
Ранее стало известно, что Вив Соломон-Отабор не поехал с «Рухом» на сборы в Словению.
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