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  4. Роман ДИДЫК: «Ноги лучше двигаются на травяном покрытии»
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 22:54 |
165
0

Роман ДИДЫК: «Ноги лучше двигаются на травяном покрытии»

Защитник «Руха» поделился первыми впечатлениями от зимних сборов

23 января 2024, 22:54 |
165
0
Роман ДИДЫК: «Ноги лучше двигаются на травяном покрытии»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился первыми впечатлениями от зимних сборов:

«После дороги немного трудно работалось. Фактически из автобуса мы сразу вышли на поле. Поэтому первые тренировки были нелегкими. В то же время ноги лучше двигаются на травяном покрытии. Все мы ждали, когда изменим синтетический газон на натуральное поле - это совсем другие ощущения.

В Чатеже у нас есть все условия, чтобы провести качественные сборы. Здесь хорошие поля, комфортный гостиничный комплекс. Но погода здесь несколько иная, чем во Львове, в Словении холоднее».

Ранее стало известно, что Вив Соломон-Отабор не поехал с «Рухом» на сборы в Словению.

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Роман Дидык Рух Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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