Роман ДИДЫК: «Ноги лучше двигаются на травяном покрытии»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился первыми впечатлениями от зимних сборов:

«После дороги немного трудно работалось. Фактически из автобуса мы сразу вышли на поле. Поэтому первые тренировки были нелегкими. В то же время ноги лучше двигаются на травяном покрытии. Все мы ждали, когда изменим синтетический газон на натуральное поле - это совсем другие ощущения.

В Чатеже у нас есть все условия, чтобы провести качественные сборы. Здесь хорошие поля, комфортный гостиничный комплекс. Но погода здесь несколько иная, чем во Львове, в Словении холоднее».

Ранее стало известно, что Вив Соломон-Отабор не поехал с «Рухом» на сборы в Словению.