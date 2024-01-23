Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альваренга и Мысык поддерживают форму во Львове
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 22:24 |
256
0

Альваренга и Мысык поддерживают форму во Львове

«Рух» ищет футболистам новые команды

23 января 2024, 22:24 |
256
0
Альваренга и Мысык поддерживают форму во Львове
ФК Рух. Марьян Мысык

Как стало известно Sport.ua, футболисты второлигового «Руха-2» после возвращения из отпуска приняли участие в нескольких тренировках и сегодня провели двустороннюю игру.

По информации нашего источника, среди участников поединка был и аргентинский легионер Фабрисио Альваренга, которого выставили на трансфер и который вел переговоры с «Черноморцем». Завтра должен начать тренироваться с «Рухом-2» и Марьян Мысык, которого также выставили на трансфер. Клуб прилагает усилия, чтобы подыскать им новые команды.

А вот еще один легионер-англичанин Вив Соломон-Отабор, который не поехал с «Рухом» на сбор в Словению, пока занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Два игрока «Руха-2» – Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук отправились с основной командой в Словению.

Из-за травм пока отсутствуют Алексей Товарницкий и Никита Рогачев.

27 января «Рух-2» проведет первый в 2024 году контрольный матч – с «Минаем».

По теме:
Роман ДИДЫК: «Ноги лучше двигаются на травяном покрытии»
Денис ПОПОВ: «Нужно набрать физические кондиции и вспомнить мяч»
Бузовская Нива пополнилась очередными новичками
Фабрисио Альваренга Марьян Мысык Вив Соломон-Отабор Рух Львов Рух-2 Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной назвал нападающего, который может усилить команду Реброва
Футбол | 23 января 2024, 18:42 11
Экс-игрок сборной назвал нападающего, который может усилить команду Реброва
Экс-игрок сборной назвал нападающего, который может усилить команду Реброва

Сергей Ковалец считает, что Филипп Будковский поможет Украине

Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Теннис | 23 января 2024, 10:35 5
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»

Украинская теннисистка напомнила о войне в Украине после поражение от Гофф на АО 2024

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Футбол | 22.01.2024, 21:58
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
«А с кем нам играть?» Президент Слована прокомментировал матч с россиянами
Футбол | 23.01.2024, 19:59
«А с кем нам играть?» Президент Слована прокомментировал матч с россиянами
«А с кем нам играть?» Президент Слована прокомментировал матч с россиянами
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Теннис | 23.01.2024, 13:21
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 15
Футбол
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
22.01.2024, 15:08 15
Футбол
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем