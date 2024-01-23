Альваренга и Мысык поддерживают форму во Львове

Как стало известно Sport.ua, футболисты второлигового «Руха-2» после возвращения из отпуска приняли участие в нескольких тренировках и сегодня провели двустороннюю игру.

По информации нашего источника, среди участников поединка был и аргентинский легионер Фабрисио Альваренга, которого выставили на трансфер и который вел переговоры с «Черноморцем». Завтра должен начать тренироваться с «Рухом-2» и Марьян Мысык, которого также выставили на трансфер. Клуб прилагает усилия, чтобы подыскать им новые команды.

А вот еще один легионер-англичанин Вив Соломон-Отабор, который не поехал с «Рухом» на сбор в Словению, пока занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Два игрока «Руха-2» – Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук отправились с основной командой в Словению.

Из-за травм пока отсутствуют Алексей Товарницкий и Никита Рогачев.

27 января «Рух-2» проведет первый в 2024 году контрольный матч – с «Минаем».