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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 22:45 | Обновлено 23 января 2024, 22:54
397
2

Денис ПОПОВ: «Нужно набрать физические кондиции и вспомнить мяч»

Защитник «Динамо» рассказал о первых днях сборов в Турции

23 января 2024, 22:45 | Обновлено 23 января 2024, 22:54
397
2
Денис ПОПОВ: «Нужно набрать физические кондиции и вспомнить мяч»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о первых днях сборов в Турции, а также оценил важность правильного питания и здорового сна во время подготовительного периода.

– Как прошли первые дни сборов, подевались впечатлениями?

– под нагрузками, в интенсивном режиме. Но это начало сборов – в принципе, все как обычно.

– Как во время сборов ты поддерживаешь свой рацион?

– В принципе, одинаковый вместе с командой – что дают, то и им. Ничего особенного. Калории не считаю – каждый выбирает для себя то, что ему нравится есть.

– Расскажи о своем типичном рационе – что ты кушаешь в основном?

– Мясо, овощи, немного углеводов – макароны, паста – и больше ничего.

– Протеинов в твоем рационе высокий процент?

– У меня, наверное, да. Я тоже пью витаминные коктейли, минералы – стараюсь, чтобы все было правильно.

– Насколько важен сон во время сборов?

– Это нужно у врачей спросить. Конечно, нужно восстанавливаться и соблюдать порядок команды.

– А тебе важно, сколько ты спишь?

– В принципе, я стандартно засыпаю около 23 и просыпаюсь где-то в 8.

– Во время сборов проведет сразу десять контрольных матчей. Для игроков легче готовиться к сезону через игровую практику?

– В принципе, тренировки также важны, поскольку у нас был длительный отпуск, нужно набрать физические кондиции, вспомнить мяч. Конечно, хочется сыграть спарринги, соперники у нас хорошие, так что сможем качественно подготовиться к продолжению сезона и выйти на свою пиковую форму.

– Как работается под руководством Александра Шовковского уже в качестве главного тренера? Есть ли какие особенности тренировочного процесса?

– Тренировочный процесс потихоньку меняется, но на тренировочных сборах первые дни или даже неделю – это всегда беговая работа, набрать физические кондиции. Уже в контрольных матчах посмотрим, наверное, будем наигрывать разные комбинации.

– К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров, специализирующийся как раз на работе с защитниками. Какие советы он дает?

– Мы с ним давно знакомы, работали вместе и в юношеской, и в молодежной командах. Со своей стороны, имея большой опыт, он многое подсказывает нам. Но это только начало, посмотрим, как оно будет дальше. Уверен, для нас, защитников это будет только плюсом.

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Денис Попов Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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nivavn
Динамо - чемпіон! Але спочатку треба згадати, а навіщо М'ЯЧ?  
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-1
ВИКТОР АНДРУЩИК
Тепер будете грати, як ваш тренер зі Словенцями.
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-1
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