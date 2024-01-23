Денис ПОПОВ: «Нужно набрать физические кондиции и вспомнить мяч»
Защитник «Динамо» рассказал о первых днях сборов в Турции
Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о первых днях сборов в Турции, а также оценил важность правильного питания и здорового сна во время подготовительного периода.
– Как прошли первые дни сборов, подевались впечатлениями?
– под нагрузками, в интенсивном режиме. Но это начало сборов – в принципе, все как обычно.
– Как во время сборов ты поддерживаешь свой рацион?
– В принципе, одинаковый вместе с командой – что дают, то и им. Ничего особенного. Калории не считаю – каждый выбирает для себя то, что ему нравится есть.
– Расскажи о своем типичном рационе – что ты кушаешь в основном?
– Мясо, овощи, немного углеводов – макароны, паста – и больше ничего.
– Протеинов в твоем рационе высокий процент?
– У меня, наверное, да. Я тоже пью витаминные коктейли, минералы – стараюсь, чтобы все было правильно.
– Насколько важен сон во время сборов?
– Это нужно у врачей спросить. Конечно, нужно восстанавливаться и соблюдать порядок команды.
– А тебе важно, сколько ты спишь?
– В принципе, я стандартно засыпаю около 23 и просыпаюсь где-то в 8.
– Во время сборов проведет сразу десять контрольных матчей. Для игроков легче готовиться к сезону через игровую практику?
– В принципе, тренировки также важны, поскольку у нас был длительный отпуск, нужно набрать физические кондиции, вспомнить мяч. Конечно, хочется сыграть спарринги, соперники у нас хорошие, так что сможем качественно подготовиться к продолжению сезона и выйти на свою пиковую форму.
– Как работается под руководством Александра Шовковского уже в качестве главного тренера? Есть ли какие особенности тренировочного процесса?
– Тренировочный процесс потихоньку меняется, но на тренировочных сборах первые дни или даже неделю – это всегда беговая работа, набрать физические кондиции. Уже в контрольных матчах посмотрим, наверное, будем наигрывать разные комбинации.
– К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров, специализирующийся как раз на работе с защитниками. Какие советы он дает?
– Мы с ним давно знакомы, работали вместе и в юношеской, и в молодежной командах. Со своей стороны, имея большой опыт, он многое подсказывает нам. Но это только начало, посмотрим, как оно будет дальше. Уверен, для нас, защитников это будет только плюсом.
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