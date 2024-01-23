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  4. Владимир МАХАНЬКОВ: «Сборы – это очень тяжелая работа»
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 21:49 |
142
0

Владимир МАХАНЬКОВ: «Сборы – это очень тяжелая работа»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу над «Пястом»

23 января 2024, 21:49 |
142
0
Владимир МАХАНЬКОВ: «Сборы – это очень тяжелая работа»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков прокомментировал победу над «Пястом» (2:0) в товарищеском матче.

– Владимир, ты вышел на второй тайм. Как оценишь действия партнеров в первом спарринге?

– Поздравляю всех с победой. Очень хорошо, что удалось в премьерном матче года победить, это очень важно для нас. Мы очень плодотворно поработали на первой неделе в Испании и продолжаем плодотворно работать. Довольны, что победили. Конечно, есть и ошибки, будем их разбирать. Все получили равноценную нагрузку, это тоже очень важно на сборах.

И в первом, и во втором таймах пытались отработать на максимуме, хотя и играем на фоне нагрузок. Считаю, что очень хорошо вышли на второй тайм: мотивированные, заряженные. Забили два «быстрых» гола. В дальнейшем где-то моментами отдавали инициативу, но в целом «Кривбасс» контролировал игру и заслуженно победил.

– Ты уже сказал: команда играла на фоне нагрузок. Это давало о себе знать?

– Последние дни нас готовили к этой игре. Это сборы: тяжелый труд, каждый день по две тренировки. Но мы – профессионалы, привыкли к этому. Понимаем важность сборов. Конечно, нагрузки чувствуются. Очень хорошо в таких матчах проявлять характер и побеждать. А мы стремимся выигрывать в каждой встрече. Есть что проанализировать и готовимся дальше.

– Некоторые ребята играли не на своих привычных позициях. Тренеры к этому готовили?

– Как видите, все молодцы, универсальные. Близниченко после перерыва вышел крайним защитником, но, несмотря на это, принял активное участие в голах. Именно с его фланга начинались голевые атаки. Да, некоторые игроки не смогли принять участие в матче, но у нас, к счастью, есть кем их заменить. Все хорошо, ребята молодцы, сыграли надежно.

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Пяст Гливице контрольные матчи УПЛ Владимир Маханьков
Источник ФК Кривбасс
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