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Англия
23 января 2024, 21:02 | Обновлено 23 января 2024, 21:06
1244
8

Надежда на Мудрика. Стартовые составы на матч Челси – Мидлсбро

Ответный матч 1/2 финала Кубка лиги состоится в 22:00

23 января 2024, 21:02 | Обновлено 23 января 2024, 21:06
1244
8
Надежда на Мудрика. Стартовые составы на матч Челси – Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 января, «Челси» на своем домашнем стадионе в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги примет «Мидлсбро». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Первую игру лондонцы проиграли со счетом 0:1.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Петрович, Силва, Дисаси, Колвилл, Чилвелл, Кайседо, Энцо, Стерлинг, Палмер, Мудрик, Броя.

«Мидлсбро»: Кловер, ван ден Берг, Барласер, Кларк, Фрай, Хекни, Роджерс, Хоусон, Форсс, Крукс, Энгель.

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Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Remark
Є пать спорт.юа мастаки заголовків
То шанс для українців себе показати (типу Довбик і Циганков вічні запасні), то надія на Мудрика (типу п ля це Мессі і Роналдо в одному гравці, і Челсі грає проти МС чи Баварії) 
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+5
Pavel_i_CO
НАДІЯ НА МУДРИКА... Типу безнадьога  для Челсі. 
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+1
Volodymyr Shevchenko
Ну так и стерлинг же ж в старте, блин... Опять Михайло будет вне игры
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+1
KirTheKing
Мішаня це майстерний форвард-захісник. у мідлсбро шансів немає із-за Мішані !!
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+1
NoMad
Мудрик в стартi... Буде дуже важко
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+1
Boodya
Надіюсь Мудрик сьогодні щось покаже)
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-1
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