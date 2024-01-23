Надежда на Мудрика. Стартовые составы на матч Челси – Мидлсбро

Сегодня, 23 января, «Челси» на своем домашнем стадионе в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги примет «Мидлсбро». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Первую игру лондонцы проиграли со счетом 0:1.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Петрович, Силва, Дисаси, Колвилл, Чилвелл, Кайседо, Энцо, Стерлинг, Палмер, Мудрик, Броя.

«Мидлсбро»: Кловер, ван ден Берг, Барласер, Кларк, Фрай, Хекни, Роджерс, Хоусон, Форсс, Крукс, Энгель.