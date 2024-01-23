Надежда на Мудрика. Стартовые составы на матч Челси – Мидлсбро
Ответный матч 1/2 финала Кубка лиги состоится в 22:00
Сегодня, 23 января, «Челси» на своем домашнем стадионе в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги примет «Мидлсбро». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Первую игру лондонцы проиграли со счетом 0:1.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Челси»: Петрович, Силва, Дисаси, Колвилл, Чилвелл, Кайседо, Энцо, Стерлинг, Палмер, Мудрик, Броя.
«Мидлсбро»: Кловер, ван ден Берг, Барласер, Кларк, Фрай, Хекни, Роджерс, Хоусон, Форсс, Крукс, Энгель.
Your Chelsea side tonight! 💪@ParimatchUK | #CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/fNOcaoqlM6— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2024
Tonight's team news 🗞️@unibet #UTB pic.twitter.com/aufC8PqCXi— Middlesbrough FC (@Boro) January 23, 2024
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Вопрос в сумме компенсации за игрока
То шанс для українців себе показати (типу Довбик і Циганков вічні запасні), то надія на Мудрика (типу п ля це Мессі і Роналдо в одному гравці, і Челсі грає проти МС чи Баварії)