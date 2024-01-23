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  4. ФОТО. Российский боец ​​посетил Холанда в лагере Ман Сити
Англия
23 января 2024, 20:35 |
2057
2

ФОТО. Российский боец ​​посетил Холанда в лагере Ман Сити

Норвежский нападающий проводит время в компании Хабиба Нурмагомедова

23 января 2024, 20:35 |
2057
2
ФОТО. Российский боец ​​посетил Холанда в лагере Ман Сити
Instagram. Эрлинг Холанд и Хабиб Нурмагомедов

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам со своей командой, которая сейчас находится в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов).

Там 23-летнюю звезду мирового футбола посетил российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

«Здорово, что я встретил эту легенду в Абу-Даби», – подписал совместную фотографию в Instagram Эрлинг.

Напомним, ранее представитель страны-террориста, который не осудил войну против Украины, посетил матч Серии А между «Миланом» и «Ромой», где пообщался со Златаном Ибрагимовичем.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Хабиб Нурмагомедов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Instagram
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Комментарии 2
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yuretc
В дупи поцьомайте одне одного. Холанд - простий тупенький ідіот (а може і ні)))). Але для пропагандонів - це просто знахідка.
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+4
john
Ви знаєте що робити 
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