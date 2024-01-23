ФОТО. Российский боец ​​посетил Холанда в лагере Ман Сити

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам со своей командой, которая сейчас находится в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов).

Там 23-летнюю звезду мирового футбола посетил российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

«Здорово, что я встретил эту легенду в Абу-Даби», – подписал совместную фотографию в Instagram Эрлинг.

Напомним, ранее представитель страны-террориста, который не осудил войну против Украины, посетил матч Серии А между «Миланом» и «Ромой», где пообщался со Златаном Ибрагимовичем.